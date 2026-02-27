Celia Pérez 27 FEB 2026 - 13:18h.

La ida será el jueves 12 de marzo y la vuelta el 19

La arenga de Flick en el entrenamiento del Barça antes de los 15 días que pueden decidir la temporada

Compartir







El Celta de Vigo consiguió este jueves por la noche su pase a octavos de final de Europa League tras imponerse al PAOK en el playoffs de dieciseisavos y ya conoce el que será su rival en los octavos de final. Tras una gran noche de celebración para el conjunto celeste, los de Claudio Giráldez pone el punto de mira en su rival tras el sorteo que este viernes se ha producido en Nyon. El conjunto vigués deberá ahora enfrentarse al Olympique Lyon en la siguiente ronda de competición europea.

El conjunto celeste previamente había quedado décimo sexto en la fase de liga, lo que le permitió entrar en los playoffs de dieciseisavos. Por el camino consiguió imponerse al PAOK, al Niza y al Dinamo de Zagreb, perdió contra el Ludogorets, Bolonia y Lille, y empató contra Estrella Roja.

PUEDE INTERESARTE Lesión de Frenkie de Jong: qué tiene y tiempo de baja en el Barcelona

Cuándo se juegan los partidos

Los partidos de ida de octavos de final de la Europa League se disputarán el jueves 12 de marzo, mientras que los partidos de vuelta se jugarán una semana después, el 19 de marzo. Los cuartos llegarán los días 9 y 16 de abril y las semifinales, el 30 de abril y el 7 de mayo.

En este sorteo ya quedan definidos no solo los cruces de octavos, sino el cuadro completo de la competición. Es decir, que todos los equipos ya conocen su camino hacia la gran final del torneo, que se celebrará el próximo 20 de mayo en Estambul.

PUEDE INTERESARTE Hansi Flick manda un mensaje a la afición para que crea en la remontada contra el Atleti

El celtismo se ha ganado el derecho a soñar y mantener la esperanza en una competición que puede seguir dando muchas alegrías. Para ello, el próximo objetivo es superar octavos de final y poder seguir así adelante en Europa con noches mágicas en Balaídos como la de ayer. Es un año ilusionante y el Celta piensa luchar por ello.