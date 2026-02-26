Hansi Flick manda un mensaje a la afición para que crea en la remontada contra el Atleti

Saray Calzada 26 FEB 2026 - 15:21h.

Hansi Flick cree en la remontada y pide al público que crea en ello

Hansi Flick ha hablado para los medios del club y una de las preguntas que le han hecho ha sido sobre el partido de vuelta contra el Atlético de Madrid. En el de ida cayeron estrepitosamente, en el que es seguramente el peor partido de la era del alemán en el FC Barcelona. El club culé tiene que meter al menos cuatro goles y esperar que los del Cholo no hagan ninguno para igualar la eliminatoria.

El alemán tiene claro que con el favor del público se puede hacer. “Es difícil, pero no imposible. Creo que lo más importante es que tenemos que creer que somos capaces de remontar. Tenemos que darlo todo estos 90 minutos o quizá más; tenemos que luchar por el equipo, por el Club y por los aficionados. Es necesario que tengamos a los aficionados a nuestro lado y podamos ir juntos a luchar contra el Atlético”

“Desde que hemos vuelto al Spotify Camp Nou, no hemos perdido ningún partido. Tenemos que salir con esta sensación positiva e intentar que se produzca la remontada. Con nuestros aficionados y en nuestro estadio, todo es posible”.

Su futuro en el FC Barcelona

El técnico del Barça ha caído de pie desde que llegó y los resultados le respaldan. Acaba de cumplir 100 partidos y ha hablado sobre eso. "Es increíble. Siempre digo que es un sueño hecho realidad. Es un trabajo muy exigente, pero estoy muy agradecido por lo que recibo del Club, de los jugadores y de la ciudad. Es un honor trabajar para este club tan extraordinario”.

Joan Laporta ha comentado en varios actos de su campaña que si él sale presidente el futuro de Flick en el Barça es más posible. Tiene contrato hasta junio de 2027, pero de momento no quiere centrarse en eso. “Voy paso a paso, partido a partido. Queremos ganar títulos, pero también construir el futuro. Agradezco trabajar con Deco, trabajar con mi equipo. Me ayuda mucho tener confianza también, porque para mí es necesario tener confianza”.