La arenga de Flick en el entrenamiento del Barça antes de los 15 días que pueden decidir la temporada

Miguel Casado 27 FEB 2026 - 12:04h.

El FC Barcelona tiene por delante varias semanas muy ajetreadas

Las opciones de Hansi Flick para sustituir a Frenkie de Jong después de su lesión

El FC Barcelona ha podido disfrutar en este mes de dos semanas 'limpias' de partidos. Su clasificación dentro del top 8 de la fase 'liga' de la Champions League permitió a los de Flick no jugar martes o miércoles en la última quincena de febrero, pero ahora tiene por delante dos semanas cruciales para el devenir de la temporada.

Esto ha quedado reflejado en el entrenamiento previo al partido de este fin de semana contra el Villarreal (mañana, sábado 28 de febrero, a las 16:15 horas). Antes de comenzar la sesión, el técnico alemán ha mantenido una charla con sus futbolistas en las que es probable que les haya dado un último empujón para la 'cuesta de marzo' que se les avecina.

El calendario del FC Barcelona en las próximas semanas

El duelo ante el los de Marcelino García Toral es solo el principio de la montaña rusa que tiene por delante el Barça. Y es que tres días después, el martes, se juegan el billete para la final de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid. Parten con una desventaja de 4-0, por lo que el asunto se antoja difícil, pero desde luego que los culés intentarán dar la vuelta a la tortilla ante los del Cholo.

Tras el Atleti, más madera. Visita de riesgo a San Mamés para enfrentarse al Athletic Club en LALIGA. Sin margen de error, pues el Real Madrid le sigue a un solo punto en la tabla clasificatoria, el equipo de Flick se medirá a los de Ernesto Valverde. Una semana más tarde, lo mismo ante el Sevilla: partido crucial en el campeonato doméstico.

Pero es que antes y después de jugar contra los de Nervión, están los octavos de la Champions League.

En definitiva, algo más de dos semanas que pueden decidir el tramo final de la temporada para los azulgranas. Y Flick, este viernes, ha querido animar a sus chicos.