El holandés estará un tiempo fuera de los terrenos de juego

Las malas noticias no paran de acumularse en el FC Barcelona. De cara al importante tramo de temporada que viene, Hansi Flick y los suyos no podrán contar con Frenkie De Jong, quién se ha lesionado durante la sesión matinal de este jueves.

El holandés, que empezaba a recuperar su mejor nivel e incluso marcó su primer gol de la temporada el pasado partido de LALIGA EA SPORTS frente al Levante, estará de baja durante unas cinco o seis semanas debido a una lesión en el bíceps distal de la pierna derecha.

Las opciones para sustituir a Frenkie De Jong

Cuando parecía que todo volvía a la normalidad con la vuelta de Pedri para reforzar el centro del campo, ahora es el holandés el que deja un hueco complicado de sustituir. Pese a ello, Hansi Flick tiene en su plantilla varios nombres que podrían acompañar al canario en el centro del campo culé.

El nombre que suena con más fuerza, y más viendo el nivel que está demostrando en estas últimas semanas, es el de Marc Bernal. El canterano va recuperando poco a poco sensaciones después de su última lesión y su despliegue físico es vital para un equipo con problemas en el repliegue. Ya marcó al Levante y está dejando destellos del mediocentro en el que se puede convertir.

Otro de los posibles elegidos es el de Marc Casadó, quién cada vez cuenta menos para Hansi Flick. El de Sant Pere de Vilamajor es un ejemplo de amor por el FC Barcelona y siempre da todo por el escudo. Pese a ello, su irregularidad y su acumulación de molestias ha provocado que sea más un futbolista de rotación.

Por último estaría la opción de Eric García. Aunque ahora mismo es de los defensores más importantes del equipo, ya hemos visto en ocasiones como el alemán sitúa en el centro del campo al español. Su inteligencia, así como su salida de balón, le hacen ser una opción interesante para acompañar a Pedri en la medular.