Fran Fuentes 27 FEB 2026 - 10:28h.

Desde Argentina aseguran contactos con su entorno, pero Deco lo niega

Las razones que complican la llegada de Griezmann a la MLS de inmediato

El FC Barcelona sondea las posibilidades para hacer un fichaje de relumbrón en la delantera de cara al próximo curso. Mientras algún candidato habla de Harry Kane, la dirección deportiva va por otro lado. Y es que el interés en Julián Álvarez no es nuevo, aunque ahora el club afirma que no ha hablado con el jugador en ningún momento. Lo ha hecho en un acto de la candidatura de Joan Laporta a las elecciones del club, en las que Deco, junto a Bojan Krkic, se ha personado para apoyar al expresidente y, de nuevo, aspirante a la presidencia.

En este sentido, Deco volvió a ser preguntado por la delantera, aunque no quiso concretar mucho: "En el momento que toque hacerlo, lo hablaremos. En febrero no hay nadie hablando con otros jugadores para la temporada que viene. Ya lo veremos", asegura. Sobre la pregunta específica de si gusta Julián Álvarez, el portugués se salió un poco por la tangente y alabó el rendimiento que tienen los actuales jugadores culés: "Hay muchos jugadores que nos gustan. Ya veremos. Tenemos a dos delanteros. Ferran se ha convertido en nueve en los últimos años y tiene buenos números. Robert también sigue siendo importante para nosotros, aunque está a final de contrato", comenta.

Al propio Deco le preguntaron por las diversas informaciones desde Argentina que aseguran las negociaciones en marcha entre el FC Barcelona y el propio Julián Álvarez. En este sentido, el director deportivo reaccionó con ironía: "Pues ya saben más que nosotros. Primero, no hemos hablado con ningún jugador ni hemos abordado ningún tema. Creo que ahora no es el momento. Por más que nos guste este jugador o aquel, no es momento de hablar de otros jugadores. Nosotros tenemos a nuestro equipo y estamos muy contentos con él", sentenció.

Desde Argentina aseguran contactos para fichar a Julián Álvarez

Sin embargo, esto contrasta con las informaciones de Gastón Edul. El periodista de TyC Sports muy cercano al vestuario de la Selección Argentina, afirma que existen contactos del FC Barcelona con el entorno de Julián Álvarez: "El Barcelona siempre quiso a Julián, lo quería desde que estaba en el Manchester City. Llegaron a hablar con su círculo cercano pero nunca llegaron a hacer la oferta. Obviamente que ese interés sigue", asegura. El problema es que no se lanzan porque su situación económica no se lo permite: "El Barcelona, para eso, tiene que concretar más lo que insinúa. Se comunica con el círculo íntimo, filtra que lo quiere, pero después no tiene la plata para comprarlo".

Asimismo, el FC Barcelona no es el único club que otea su fichaje: "Lo quieren varios clubes. Tiene dos ofertas, o dos intereses que van a ser ofertas de la Premier League, que son Arsenal y Chelsea, y tiene el interés del Barcelona", asegura el periodista argentino, aunque a Julián Álvarez le seduce la idea de seguir en España porque prefiere el clima mediterráneo al británico. Por su parte, Fernando Hidalgo, representante de Julián Álvarez, lo niega... a medias: "Nunca hablamos con ningún candidato a la presidencia del Barcelona. Todo lo que se dice al respecto no es cierto. Tiene contrato y quien quiera ficharlo debe contactar con el Atlético de Madrid, no con nosotros".