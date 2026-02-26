Pablo Sánchez 26 FEB 2026 - 12:47h.

Desvelados los detalles de la oferta del Orlando City para cerrar el fichaje de Griezmann: decisión inminente

Negociaciones en marcha para su salida

La semana del Atlético de Madrid arrancó con una bomba negativa en materia de fichajes. Desde el pasado martes la posibilidad de que Antoine Griezmann se marche a la MLS está sobre la mesa. El francés cuenta con una oferta del Orlando City y su salida del club colchonero se podría producir en los próximos días, lo que supone un varapalo importante para un equipo en el que es toda una insignia. El transcurrir de las horas y los días solo ha generado mayor incertidumbre al respecto.

El mercado de fichajes de la Major League Soccer sigue abierto y la posibilidad de que Griezmann diga adiós al club de su vida en los próximos días es más que probable. Así lo desveló Manu Carreño en El Larguero y lo pudo corroborar ElDesmarque, que adelanta que el encuentro liguero frente a la Real Sociedad podría ser el de su despedida.

La situación con respecto a un futbolista de gran importancia en los planes de Simeone genera nervios, aunque un sector de la afición se aferra a su continuidad hasta el final de la presente temporada. Hay datos para agarrarse a cualquier posibilidad. Precisamente en este sentido, la cuenta de X @BallinhoJr desveló un motivo principal que haría pensar que Griezmann seguirá en el Atlético hasta que concluya el presente curso.

El motivo de peso para seguir

El motivo principal no es otro que el económico y las herramientas de las que dispone la MLS. En la competición americana existe lo que se conoce como el Jugador DP (Designated Player), una figura dentro de un club cuyo salario es diferente al del resto del equipo, normalmente, por su condición de estrella del club.

Cada equipo de la MLS tiene tres futbolistas con estas condiciones. Griezmann, de llegar al Orlando City, lo haría cumpliendo este rol, lo que provocaría que alguno de los jugadores que ya poseen este tipo de salario tenga que renunciar a él. La otra opción es negociar una salida de dicho equipo, pero los mercados de las diferentes ligas no abren hasta el próximo verano.

A tenor de este importante detalle, aumentan las posibilidades de que Griezmann termine la temporada en el Atlético aunque cierre su fichaje por el Orlando City estos días.