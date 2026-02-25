David Torres 25 FEB 2026 - 09:54h.

Mario Kempes ha hablado para ElDesmarque de la situación de Julián Álvarez y del Cholo Simeone

Sorloth abre un debate inesperado en la delantera del Atlético de Madrid

Mario Alberto Kempes fue una leyenda del fútbol argentino y también del Valencia. El exjugador ha hablado para ElDesmarque y como buen argentino ha analizado la situación de dos estrellas mundiales. Uno en el banquillo, el Cholo Simeone, y el otro en el campo, Julián Álvarez.

El delantero del Atlético de Madrid está viviendo su segundo año en España, pero el nivel de esta segunda temporada está mucho más bajo. Kempes habló sobre esto.

La llegada de Julián Álvarez al Atleti

Me parece una apuesta y un trabajo perfecto lo que está haciendo Simeone porque me parece que es la primera vez que Guardiola se equivoca en dejar ir un jugador. Julián hacía a Haaland mucho mejor de lo que normalmente es. Julián es un es un goleador, pero también es un trabajador que aporta mucho para el equipo.

Ha tenido alguna crítica recientemente

A veces los goleadores pasan por épocas de las vacas flacas, pero bueno, lo importante es seguir ayudando al equipo y ya volverán esos esos momentos lindos de disfrutar y levantar los brazos.

En España se comenta la posibilidad de que Julián Álvarez vaya al Barcelona ¿Qué opina? ¿Tú crees que acierta al Barça, acierta a Julián podría irse, lo ves cambiando o no?

Creo que el Barcelona a lo mejor sí lo necesita Julián y a lo mejor Julián necesita también cambiar de aires, pero esto te lo digo como lo veo yo de afuera, porque yo creo que Julián está muy feliz en Madrid con el Atlético.

¿Hasta cuándo Simeone?

En España se está cuestionando incluso si podía llegar el final de la etapa Simeone por cansancio, por agotamiento. ¿Qué piensas?

Bueno, eso depende de Cholo y depende de los resultados, porque si los resultados se siguen dando yo creo que no hay etapa que se acabe a pesar de que puede tener altibajos. Quizá a lo mejor el equipo flaquea de vez en cuando un poco, pero el Cholo siempre está entre entre primero y cuarto, nunca ha bajado de ahí. Yo creo que el trabajo que ha hecho en el Atlético, con su personalidad, la fuerza que le da a la tribuna para que griten es espectacular.

Se ganó él seguir hasta que quiera, ¿entonces?

Bueno, que no depende de él ni del club, depende de los resultados. Si los resultados son buenos, puedes seguir toda tu vida. Ferguson estuvo como 400 años el Manchester United y al final dijo, bueno, hasta acá llegué y lo dejó.