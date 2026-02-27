¡Buenos días!

Pablo Sánchez 27 FEB 2026 - 11:31h.

El Celta podrá 'robar' el factor campo en cuartos y el Betis lo perdería en semifinales de Europa League: así funciona la nueva norma

16 equipos esperan rival en la siguiente ronda

Compartir







Tras conocer qué equipos avanzan en el torneo y aquellos que se quedaron en el camino, la Europa League afronta este viernes el sorteo de las eliminatorias de octavos de final. A partir de las 13.00 horas, Real Betis y Celta de Vigo, únicos representantes españoles en el torneo, conocerán los rivales a los que tendrán que hacer frente para seguir vivos en el campeonato.

Sigue, en ElDesmarque, todo lo que acontezca en el sorteo.

En directo, el sorteo de octavos de la Europa League.