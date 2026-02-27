¡Buenos días!

Al minuto
En directo, el sorteo de octavos de la Europa League: eliminatorias y fechas
El Celta podrá 'robar' el factor campo en cuartos y el Betis lo perdería en semifinales de Europa League: así funciona la nueva norma
16 equipos esperan rival en la siguiente ronda
Tras conocer qué equipos avanzan en el torneo y aquellos que se quedaron en el camino, la Europa League afronta este viernes el sorteo de las eliminatorias de octavos de final. A partir de las 13.00 horas, Real Betis y Celta de Vigo, únicos representantes españoles en el torneo, conocerán los rivales a los que tendrán que hacer frente para seguir vivos en el campeonato.
