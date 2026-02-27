Ángel Cotán 27 FEB 2026 - 08:51h.

El equipo olívico espera rival

Celta 1-0 PAOK Salónica: Swedberg sella el billete a octavos de final de la Europa League

VigoEste viernes se conocerán los emparejamientos de octavos de final de la UEFA Europa League y los cruces definitivos hasta la gran final. Y en los bombos estará la bola del Celta de Vigo. Los de Claudio Giráldez volvieron a superar al PAOK, esta vez en Balaídos, para confirmar su presencia en la siguiente fase del torneo.

El conjunto celeste, gracias a un solitario tanto de Swedberg, venció por la mínima al equipo griego. En la ida, el Celta hizo lo propio en un feudo muy complicado gracias a la enésima exhibición del capitán Iago Aspas y otro tanto del sueco.

El dineral que gana el Celta de Vigo por pasar a octavos

A expensas de conocer cuál será su rival en los octavos, el Celta sí sabe cuánto ha ingresado por colarse en esta fase del torneo europeo. Un buen pellizco que alivia las arcas celestes y que cuenta con importantes bonus por las dos victorias cosechadas ante el PAOK. El montante fijo por clasificarse para los octavos de final es de 1,7 millones de euros.

Además, cada victoria ante el equipo griego suma medio millón de euros, por lo que la cifra final por estar en el bombo de este viernes ronda los tres millones de euros, según informaba el pasado jueves El Larguero de la Cadena SER.

La cifra, que puede ir a más en esta Europa League, ya ayuda considerablemente al Celta e influye en su mercado. El club olívico viene de una ventana invernal positiva, pero aún así se valoraban ventas a final de curso. Estos ingresos alivian la situación económica y podrían cambiar el escenario de la operación salida en el próximo verano. Aquellos 32 millones en venta de jugadores ya sufrieron una gran rebaja hace escasas semanas y quién sabe si el equipo vigués consigue dejarla prácticamente sin efecto.