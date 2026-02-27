Jorge Morán 27 FEB 2026 - 20:01h.

El futbolista habló de su experiencia en el equipo culé

Mathieu lanza un mensaje preocupante como dependiente: "Tengo muchos problemas, está pasando algo"

La vida de Jérémy Mathieu ha cambiado drásticamente desde que dejó el mundo del fútbol. El ex jugador de equipos como el Valencia o el FC Barcelona ahora se encuentra trabajando en una tienda, desde dónde relata sus problemas mentales que arrastra desde hace un tiempo.

Pero aunque ahora su vida sea totalmente distinta, hubo un tiempo en dónde el defensor brillaba en España. Mathieu jugó en el equipo ché entre 2009 y 2014, dónde era titular y llevaba a su equipo a competiciones europeas. Pese a ello, una llamada de Luis Enrique hizo que todo cambiara de un momento a otro.

El paso del Valencia al Barcelona

El técnico asturiano llamó al defensor en el año 2014, antes incluso de firmar con el Barcelona. "Me encanta cómo juegas. Y si soy el entrenador, te quiero en el equipo", le dijo Luis Enrique. Una oferta que tentó mucho a un Mathieu, quién prefirió tomárselo con cautela. "No quería decirle: espera, porque por ahora no eres el entrenador del Barcelona. Pensaba: a ver si me vende un sueño y después no está allí", recuerda en SafePlay.

Con 30 años y después de varias temporadas rindiendo al máximo nivel, Mathieu sabía que en el Barcelona no iba a tener las mismas oportunidades. "Yo quería jugar", apunta, recordando que se reunió con el club catalán en varias ocasiones durante el verano. "¿Qué hago? ¿Empiezo de cero para ir al banquillo? Estaba dudando", señala.

Mathieu se reunió con el Valencia y les explicó que el Barcelona le ofrecía 'un aumento salarial de 200.000 euros'. El defensor quería quedarse, pero el equipo ché debía hacer un esfuerzo. "Si me daban eso, me quedaba. Me dijeron que no podían y entonces me fui que nunca ocurrió", apunta el francés.

Años de éxitos en el Barcelona

En su llegada a Barcelona, Jordi Alba y Gerard Piqué se encargaron de acogerle y explicarle todo lo que debía saber del club. También coincidió con Leo Messi, con el que mantenía una gran relación. "Era increíble. En los entrenamientos no podías hacer nada", reconoce.

Aunque su trabajo era defender, Mathieu siempre destacó por su gran golpeó de balón. Incluso se atreve a compararse con el mejor de la historia. "Creo que fui mejor lanzador de faltas que Messi", dijo entre risas al entrevistador.

Una época, en el Barcelona, en dónde vivió una de sus noches más especiales como futbolista. Fue ante el PSG, en la histórica remontada en el Camp Nou. "Fue mágica. La temperatura iba subiendo a medida que avanzaba el encuentro y esa noche fue perfecta", dijo emocionado.