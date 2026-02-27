David Torres 27 FEB 2026 - 16:49h.

El colectivo It must be love, que siempre se ha caracterizado por ser el grupo de protesta contra Peter Lim más artístico y original ha salido de su letargo y, tras meses de silencio, vuelve a la carga coincidiendo con una temporada, otra más, en la que el Valencia CF está luchando por evitar el descenso.

El colectivo, valencianista ciyo nombre original se basa en una canción de Madness que sonaba en el año del descenso a Segunda y que Rafa Lahuerta inmortalizó en su libro La Balada del Bar Torino. Han realizado en el pasado murales, cintas de música, vídeos, siempre contra Lim o a favor de personajes icónicos del valencianismo como Españeta o Kempes Todos los cueltan en su instagram oficial. Ahora repiten el formato.

La protesta de It must be love

Las fuertes rachas de viento que han azotado la Comunitat Valenciana estos días atrás sábado han conllevado caídas de árboles, cortes en carreteras, así como la suspensión de algunos trenes y más de 700 servicios realizado por los diferentes cuerpos de bomberos de la Comunitat.. Algunos de los árboles caídos fueron cortados y, al quedar sólo el tronco, han servido como palestra o pedestal paras las obras de It must be love que, bajo el título, "A este le falta una Copa" (jugando con el doble sentido de copa de árbol y copa como título) han inmortalizado a Fabián Ayala, Santi Cañizares, David Albelda y Dani Parejo, todos ellos leyendas del Valencia CF, con una Copa (Liga, Copa del Rey, UEFA o Supercopa de Europa) y el mencionado lema.

Además, la protesta, para que no quede dudas sobre el doble sentido, añade: "Fútbol sin raíces, políticos cómplices", señalando a los partidos que, según ellos, permiten la permanencia de Peter Lim como máximo accionista al frente de la propiedad del Valencia CF.