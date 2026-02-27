LALIGA cambia los horarios del Celta-Real Madrid y el Athletic-Barça de la jornada 27

Joaquín Anduro 27 FEB 2026 - 17:21h.

Los dos encuentros intercambian sus fechas y horarios

El Atlético, con un día menos de descanso que el Real Madrid antes del derbi

Compartir







LALIGA ha hecho modificaciones en los horarios de la jornada 27 de LALIGA EA Sports después de que se haya realizado este viernes el sorteo de los octavos de Champions League y se hayan publicado los horarios de los mismos. Esto ha llevado a modificar las fechas y horas de los encuentros Celta-Real Madrid y Athletic-Barcelona intercambiados ahora entre el sábado 7 y el domingo 8 de marzo.

El choque de Balaídos entre el equipo celeste y el madridista se disputará el domingo 8 de marzo a las 16:15h. en lugar de a las 21:00h. del sábado 7. En ese último horario del sábado se jugará ahora el envite entre bilbaínos y culés, que estaban citados para la sobremesa dominical.

PUEDE INTERESARTE LALIGA vs La Premier en Champions League: triple enfrentamiento y otros tantos a la vista tras una paliza en la fase liga

Esta modificación llega con poco más de una semana de variación después de que se hayan conocido los horarios de los choques de octavos de final de la Champions League. El Barcelona jugará el duelo de ida ante el Newcastle en St. James Park el martes 10 de marzo por lo que el choque de los azulgranas ante el Athletic en San Mamés se ha adelantado al sábado 7 y que los de Hansi Flick dispongan así de tres días de margen para el duelo europeo.

El Real Madrid jugará ante el Manchester City el partido de ida en el Santiago Bernabéu el miércoles 11 de marzo, por lo que no habría tanto problema en retrasar su choque en Balaídos al domingo. Tendrán ahí 72 horas entre los dos encuentros y los vigueses un día más para el duelo de ida de octavos de final de la Europa League que disputarán en el Parc OL ante el Olympique de Lyon.

PUEDE INTERESARTE El playoff de la Champions sonríe a LALIGA por la plaza extra: así va la clasificación

Athletic y Real Madrid buscan revancha

El Athletic-Barcelona será la tercera vez que ambos encuentros se midan esta temporada con los rojiblancos buscando revancha tras las dos goleadas de los azulgranas, con un 4-0 en LALIGA EA Sports en el regreso al Camp Nou y un 5-0 en las semis de la Supercopa de España. Por su parte, el Celta protagonizó una de las sorpresas de la campaña ante el Real Madrid con su victoria por 0-2 en el Santiago Bernabéu que dejó muy tocado a Xabi Alonso antes de su posterior destitución tras caer en la final de la Supercopa.