Fechas y horarios de los partidos de octavos de final de Champions League

Celia Pérez 27 FEB 2026 - 16:03h.

El organismo ha dado a conocer los horarios tras el sorteo

El morbo del sorteo de Champions para el Real Madrid: Arbeloa vs Guardiola, la peor ruta posible y sin el Barça hasta la final

Compartir







Tras conocer este mismo viernes los cruces y rivales de los octavos de final de la Champions League, la UEFA ha determinado el horario y fecha de todos y cada uno de los partidos. El Real Madrid y Manchester City repetirán lo que ya es otro clásico en la máxima competición europea, con un nuevo enfrentamiento en los octavos de final, en los que el Barcelona evitó el cruce con el PSG y se medirá al Newcastle y el Atlético de Madrid también esquivó al Liverpool para jugarse el pase con el Tottenham.

De esta forma, el Real Madrid jugará el partido de ida en casa frente al City el miércoles 11 de marzo a las 21.00 horas y la vuelta se producirá el martes 17 de marzo a las 21.00 horas.

PUEDE INTERESARTE Hasta Butragueño se cansa de ver a Guardiola... otra vez

Por su parte, el FC Barcelona jugará la ida el martes 10 de marzo a las 21.00 horas y la vuelta en el Spotify Camp Nou el miércoles 18 a las 18.45 horas, mientras que el Atlético de Madrid también jugará la ida contra el Tottenham el martes 10 de marzo en el Metropolitano a las 21.00 horas y la vuelta la disputará el miércoles 18 de marzo a las 21.00 horas.

PUEDE INTERESARTE El Tottenham llegará en cuadro a la eliminatoria contra el Atlético: hasta 8 lesionados

Ruta hasta la final de Champions League

El sorteo de esta mañana también ha dejado definida ya la ruta hasta la final. En caso del que el Real Madrid se imponga al Manchester City, en cuartos deberá verse las caras con el ganador de la eliminatoria entre el Atalanta y el Bayern de Múnich.

En cuanto al Barça y al Atlético, si ambos superan sus eliminatorias de octavos, a ambos les tocaría verse las caras en cuartos de final.

Ya en semifinales, si el Real Madrid sigue avanzando le tocaría PSG, Chelsea, Galatasaray o Liverpool, mientras que en el caso de Barça y Atlético les tocaría enfrentarse a Bodo Glimt, Sporting de Portugal, Bayer Leverkusen o Arsenal.