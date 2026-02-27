Celia Pérez 27 FEB 2026 - 12:16h.

La ida serán los días 10 y 11 de marzo, y la vuelta, la siguiente semana

El desplome italiano da alas al fútbol español en la lucha por la plaza extra de Champions League

Compartir







Tras haber evitado los dos partidos de los playoffs de dieciseisavos de Champions League, el FC Barcelona pone el punto de mira en su rival para octavos de final tras el sorteo que este viernes se ha producido en Nyon. El conjunto de Hansi Flick deberá ahora enfrentarse al Newcastle en la siguiente ronda de competición europea.

El conjunto culé consiguió imponerse al Copenhague en el último encuentro de la fase de Liga y obtener así la quinta plaza que le permitía estar exento de dicha ronda de dieciseisavos. Con cuatro victorias ante el Olympiacos, Eintracht, Slavia de Praga y Copenhague, un empate frente al Brujas y una derrota ante el Chelsea, el Barça evitó dos partidos que pueden ser claves para llegar con más descanso en un tramo fundamental de la temporada.

PUEDE INTERESARTE Marcelino confirma la lesión y el tiempo de baja de Gerard Moreno y cinco bajas en Barcelona

Cuándo se juegan los partidos

Los partidos de ida de octavos de final se jugarán los días 10 y 11 de marzo. Los partidos de vuelta, una semana más tarde, los días 17 y 18 de marzo. Los cuartos se disputarán entre el 7 y el 15 de abril y las semifinales, entre el 28 de abril y el 6 de mayo. Además, el sorteo de este viernes ha deparado que el Barça vaya por el lado del cuadro de la ruta..., sabiendo ya que la vuelta de octavos en el Spotify Camp Nou.

PUEDE INTERESARTE El Barcelona juega ahora al despiste con el fichaje de Julián Álvarez

Cruces y cuadro completo de la Champions League 2026

Los dos primeros clasificados mantendrán siempre el factor campo a su favor. En el resto de eliminatorias de la competición, el factor campo se decidirá según el cuadro: el equipo que venga de la parte baja tendrá la vuelta en casa. Es decir, que los equipos procedentes de los playoffs puede 'robar' ese factor campo a un equipo mejor clasificado en la competición europea.

En el caso del FC Barcelona, ha terminado en el lado derecho del cuadro, por lo que se podría enfrentar al Atlético de Madrid o Tottenham.