Rueda de prensa previa a la visita del Villarreal CF al Camp Nou

Marcelino García Toral ha pasado este viernes por sala de prensa en la previa del partido ante el FC Barcelona. El técnico del Villarreal CF, entre otras cosas, ha repasado la enfermería del cuadro valenciano para la visita al Camp Nou y ha dado más detalles sobre la lesión de Gerard Moreno, que se perderá su quinto partido de manera consecutiva.

"No va a estar disponible para este partido porque no ha entrenado con el grupo. Sí que lleva una progresión muy buena y, si todo transcurre con normalidad, podrá incorporarse a los entrenamientos muy pronto. Quizás esté disponible contra el Elche", respondió el entrenador cuando le preguntaron por la situación del delantero, que lleva sin jugar desde el pasado 31 de enero debido a una lesión de la que el club no ha dado detalles.

Marcelino admite que "la continuidad que han tenido Gerard Moreno y Ayoze no ha sido mucha a lo largo de la competición" como argumento para explicar la irregularidad ofensiva del equipo a lo largo de toda la temporada. "Tenemos ahora 51 puntos y me parece una brutalidad. Son muchísimos, muchísimos puntos y tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo mérito", agregó.

Marcelino y las cinco bajas del Villarreal ante el Barcelona

El preparador, además, confirmó que "Willy Kambwala lleva bastante tiempo trabajando prácticamente con normalidad", pero que todavía no ha recibido el alta médica de manera oficial, por lo que todo apunta a que tampoco estará disponible para visitar el Camp Nou.

"Logan Costa va poco a poco, pero va muy bien también, pero creo que le queda todavía un tiempo", dijo sobre el central, que se rompió el ligamento cruzado anterior en julio del año pasado y está ya en el tramo final de su recuperación.

La lista de bajas las completarán Juan Foyth, quien se rompió el tendón de Aquiles y no volverá a jugar en lo que resta de temporada, y Pau Cabanes, quien se rompió también el cruzado el pasado mes de agosto y no jugará, como mínimo, hasta abril.