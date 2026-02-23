David Torres 23 FEB 2026 - 16:19h.

"A día de hoy, como institución histórica, es el Valencia CF, evidentemente, pero como gestión y equipo no hay ni comparación"

Los errores del Valencia CF le dan los puntos al Villarreal en el derbi de la Comunitat

En un intenso encuentro en el Estadio de la Cerámica, el Villarreal logró una ajustada victoria por 2-1 sobre el Valencia, con un partido que se decidió en momentos clave gracias a la intervención del VAR. La primera mitad fue intensa, con el Valencia adelantándose en el marcador gracias a un penalti convertido por Largie Ramazani en el minuto 27. Sin embargo, el Villarreal no tardó en responder, y Santi Comesaña igualó el marcador cuatro minutos después. El momento decisivo llegó en el tiempo añadido de la primera parte, cuando el VAR -que ya había señalado el penalti a favor del Valencia- jugó un papel crucial al otorgar un penalti a favor del Villarreal, convertido por Pape Gueye, poniendo el 2-1 definitivo. Aunque el Valencia tuvo un mayor porcentaje de posesión, no fue suficiente para cambiar el resultado final.

La opinión de Santiago Cañizares

Al finalizar el encuentro, el ex valencianista Santiago Cañizares, analizaba el choque y las diferencias entre ambos conjuntos. "Tiene padre e hijo listo uno y padre e hijo tonto el otro, o sea, los Roig y los Lim", explicaba en la Cadena COPE dónde es comentarista.

Es cierto que, para lo que acostumbra Cañizares, aún pudo ser más duro cuando le preguntaron si "¿El Villarreal CF puede compararse con el Valencia CF como el mejor equipo de la Comunitat Valenciana?”. El meta, resignado por lo que ve, explicaba: "A día de hoy, como institución histórica, es el Valencia CF, evidentemente, pero como gestión y equipo no hay ni comparación".

Lo cierto es que las diferencias históricas cada vez se reducen más y en el presente, quien marca la pauta es el Villarreal de Marcelino, quien en la previa también atizó a Peter Lim.