Diego Páez de Roque Madrid, 27 FEB 2026 - 14:08h.

El Tottenham llegará a la eliminatoria con muchos jugadores lesionados

El terrible precedente del Atlético de Madrid con el Tottenham

El Tottenham afronta las rondas eliminatorias de la Champions League en cuadro. El conjunto inglés, tras su buen hacer en la fase de liguilla entrando en el top 8 se podía enfrentar al Galatasaray o al Atlético de Madrid. El destino ha querido que los Spurs vuelvan al Metropolitano (tras la final de la Champions el 2019) y se vean las caras por primera vez desde 1963 contra la entidad madrileña.

El encuentro tendrá bastantes morbos, como el regreso de Conor Gallagher a la que era su casa hasta hace realmente poco o el duelo conta el Cuti Romero, quien ha estado muy ligado con el club rojiblanco en los últimos mercados de fichajes.

Las bajas del Tottenham para el duelo contra el Atlético de Madrid

Lo cierto es que el equipo de Igor Tudor, el nuevo entrenador del Tottenham, no podrá disponer de varios de los jugadores titulares para la eliminatoria europea. Actualmente, el conjunto londinense atraviesa un tramo muy complicado de la temporada, cerca incluso de los puestos de descenso en Premier League, y esto se debe en gran parte a la falta de recursos por las múltiples lesiones.

Entre los nombres más destacados que seguro no llegarán al duelo están James Maddison, por una rotura del ligamento cruzado, Mohammed Kudus, por una lesión en el tendón del cuádriceps, o Rodrigo Bentancur, por una cirugía en el isquiotibial.

Otros jugadores que tampoco llegarán al enfrentamiento contra el Atlético de Madrid son Wilson Odobert, por una rotura del ligamento cruzado, Ben Davies, por una operación en el tobillo, o Lucas Bergvall, por un esguince grave en el tobillo.

Por otro lado, hay algunos jugadores que actualmente están lesionados pero que sí podrían llegar al duelo, aunque de manera muy justa y quizá únicamente para la vuelta. Pedro Porro y Kevin Danso sí estarán disponibles para los dos duelos, pero existen dudas con Dejan Kulusevski, por una larga lesión de rodilla o Destiny Udogie, por una lesión en el muslo.