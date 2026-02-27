Diego Páez de Roque Madrid, 27 FEB 2026 - 12:17h.

Ya se conocen todos los cruces de Champions League. Este mediodía ha tenido lugar el sorteo en el que todos los equipos han descubierto su camino para llegar a la tan ansiada final de Budapest.

Después de unos sufridos playoffs por parte del Atlético de Madrid, donde todo se resolvió en los últimos 45 minutos de eliminatoria, los de Simeone ya saben que jugarán contra Tottenham.

El viaje a Inglaterra estaba asegurado. La otra opción, en base a la clasificación de la fase de liga, era el Liverpool, pero finalmente los colchoneros se quedarán en la capital del país.

En las próximas horas se concretará el calendario exacto de todos los cruces de octavos de final de la Champions League. Lo que se sabe en estos momentos es que la ida tendrá lugar entre el 10 y el 11 de marzo mientras que el partido de vuelta será el 17 y 18 de marzo.

Además, como el Atlético de Madrid llega al duelo europeo después de ganar la ronda de playoffs, disputará el primer partido de octavos de final en el estadio Metropolitano y hará lo propio de visitante en la vuelta.

El camino del Atlético de Madrid en Champions League

Tras el sorteo de hoy ya se conocen los cruces a futuro. En caso de que el Atlético de Madrid derrota al XXX, se verá las caras con el ganador de la eliminatoria entre el Newcastle y el Barcelona.

En tal caso, el Atlético de Madrid disputaría el partido de ida como visitante y ganaría el factor campo para la vuelta. Esto se debe a que el Tottenham terminó en mejor posición que el Barcelona en la fase de liga, por lo que los rojiblancos 'robarían' el factor campo y se jugarían el pase ante su público.