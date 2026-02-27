El argentino emprende una nueva etapa profesional muy lejos de la élite que ansiaba cuando se marchó del Metropolitano

La carrera del Mono Burgos en los banquillos no está saliendo como él esperaba. El argentino fue una pieza clave en los primeros y exitosos años de Diego Pablo Simeone en el banquillo del Atlético de Madrid, pero las dos partes decidieron separar sus caminos en verano de 2020. Se le despidió como una leyenda en el Metropolitano. Y sus expectativas, tras varios años siendo el segundo del Cholo, apuntaban a convertirse en primer entrenador y coger algún banquillo importante en LaLiga.

Llegó a sonar para algunos clubes en los meses posteriores, pero la oportunidad del campeonato español nunca llegó. Finalmente, se marchó a Argentina para firmar por Newell's en marzo de 2021, pero sólo duró tres meses y 15 partidos en los que únicamente logró cuatro victorias.

Tras varios meses en el paro, en febrero de 2022 firmó por el Aris de Salónica de Grecia. Sus resultados sí fueron bastante positivos en tierras griegas, con 12 triunfos en 18 encuentros, pero le despidieron a finales de agosto, con la temporada ya empezada. Y desde entonces, su carrera como entrenador se frenó por completo.

El nuevo trabajo del Mono Burgos

Sus últimos años han sido complejos. Una frase desafortunada sobre Lamine Yamal en televisión provocó su despido de Movistar cuando ejercía como comentarista en abril de 2024. Echó una mano como segundo entrenador al Nuevo Pinto CF, equipo de séptima categoría. Y ahora, por fin, parece haber encontrado un nuevo hueco en su trayectoria profesional.

Germán Burgos acaba de firmar como nuevo director deportivo del Rayo Alcobendas, que milita en Primera Autonómica, la sexta categoría del fútbol español. Según informa el diario Marca, el exportero colchonero lleva más de una semana trabajando ya con el club con el objetivo de convertirse en una figura importante dentro del mismo, no sólo en cuanto a planificación sino también en la formación de jóvenes talentos. Una nueva etapa profesional muy alejada de la élite que le prometieron en su día al Mono, que no ha tenido suerte en los últimos años desde que se separara de Simeone.