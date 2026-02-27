Diego Páez de Roque Madrid, 27 FEB 2026 - 07:13h.

Simeone y Griezmann mantuvieron una conversación acerca de su futuro

Griezmann, de 'La Decisión' a la convicción: por qué los atléticos duermen tranquilos con los cantos de sirena de la MLS

El futuro de Antoine Griezmann es una incógnita. El todocampista francés ha sido tentado, una vez más, por la MLS. Sin embargo, a diferencia de ocasiones anteriores, esta vez se trataría de dejar el Atlético de Madrid en el próximo mes de marzo, cuando el equipo colchonero se juega los partidos más decisivos del año.

El '7' rojiblanco comenzó la temporada con un rol secundario, donde Julián Álvarez, Sorloth y Álex Baena iban por delante en el once titular. Pero esta decisión de Simeone no fue ligada a su nivel, sino a un intento de dosificarle mejor los minutos y así llegar más fresco al tramo decisivo.

Y ese momento ha llegado. Actualmente, Antoine Griezmann está rindiendo a un nivel muy alto e incluso ha recuperado ese puesto de titular que parecía haber perdido tras los muchos fichajes que ha realizado el club. Es por ello que, tanto la afición como el Atlético de Madrid, quieren que se quede hasta final de temporada.

La charla entre Simeone y Griezmann

Tras el partido contra el Brujas, Simeone fue preguntado por el futuro del francés. “No voy a hablar por él, le quiero mucho, hemos hablado de muchos temas, le dije lo que yo pienso. Ojalá elija lo que considera mejor y lo que él quiera porque se merece lo que él quiera”.

En ElDesmarque Madrugada, Roberto Gómez ha desvelado algunos de los detalles de esa conversación que tuvieron dos de las figuras más importantes de la historia del Atlético de Madrid.

"La intención de Antoine Griezmann era haberse ido la semana pasada. Después del partido con el Espanyol, tiene una reunión con Simeone y él le pregunta cuáles son sus intenciones. El 'Cholo' le dice que de cara a la próxima temporada va a jugar lo que va a jugar", comenzó contando Roberto Gómez, refiriéndose al rol secundario que ha adoptado este año.

El periodista confirmó que el Atlético de Madrid le ha pedido que no se vaya. "El club le ha dicho que ahora no se debe ir porque el próximo 11 de marzo cambia el accionariado de la entidad", concluyó.