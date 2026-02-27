Posibles alineaciones del Real Oviedo – Atlético de Madrid para la jornada 26 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque 27 FEB 2026 - 06:12h.

Real Oviedo - Atlético de Madrid, las posibles alineaciones del partido de la jornada 26 de LALIGA EA Sports

El Real Oviedo y el Atlético de Madrid se enfrentarán en la próxima jornada 26 de LALIGA EA Sports. El partido se disputará el sábado 28 de febrero de 2026 a las 21:00 en el Carlos Tartiere. Los locales vienen de empatar contra la Real Sociedad en un partido de lo más loco donde empezaron ganando por 0-2. En cambio, los colchoneros vienen de pasar la eliminatoria de la Champions League frente al Brujas y en LALIGA vencieron al Espanyol por un contundente 4-2.

Posible alineación del Real Oviedo

El Real Oviedo tiene todas las papeletas para volver a la segunda división española. Cierto es, que sacaron un empate in extremis en la última jornada ante uno de los equipos de LALIGA más en forma. Se les escapó un inicial 0-2, pero consiguieron empatar sobre la bocina con un cabezazo de Bailly. Deberán dar lo mejor de ellos mismos si quieren permanecer un año más en primera. Todo empieza por ganar al Atlético de Madrid en el Carlos Tartiere. Están a ocho puntos del Elche, en puestos de permanencia. David Costas sigue lesionado del aductor, Alberto Reina del tobillo y Ejaria sin determinar, son los tres que no podrán jugar contra el equipo madrileño.

Portero: Aarón

Defensas: Nacho Vidal, Carmo, Bailly Javi López

Centrocampistas: Sibo, Colombatto, Reina/Cazorla

Delanteros: Chaira, Viñas, Hassan

Posible alineación del Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid, dirigido por el Cholo Simeone, volvió a la senda de la victoria en LALIGA. Gracias al partido en el Riyadh Air Metropolitano contra el Espanyol, el cual terminó con un resultado final de 4-2, los colchoneros pusieron remedio a las dos derrotas consecutivas que acarreaban. Betis y Rayo Vallecano aguaron las opciones rojiblancas de luchar por la competición doméstica y estos ya se centran en la Champions League tras pasar la eliminatoria contra el Brujas. Se prevén varios cambios en el once inicial para dar descanso a los jugadores más sacrificados en la competición europea.

Portero: Oblak

Defensas: Llorente, Pubill/Giménez, Hancko, Ruggeri

Centrocampistas: Cardoso, Baena/Koke, Griezmann

Delanteros: Sorloth, Lookman, Giuliano