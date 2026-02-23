Pablo Sánchez 23 FEB 2026 - 11:14h.

La cantidad de dinero que ganaría el Villarreal si el Oviedo vende a Hassan

El club recibió una oferta importante por él

El Real Oviedo dejó escapar otra bala en la recámara por la salvación el pasado sábado en Anoeta. El empate a tres frente a la Real Sociedad después de ir ganando 0-2 dejó aún más tocado al equipo carbayón, que además recibe esta próxima jornada al Atlético de Madrid en el Carlos Tartiere. El vestuario se muestra muy crítico tras perder otra importante ventaja a favor y uno de los que expresó públicamente ese sentir fue Haissen Hassan.

Durante una entrevista en La Voz de Asturias, el atacante azul puso en valor el trabajo que viene realizando el equipo para tratar de salir del pozo, pero asume que errores como los del pasado sábado en Anoeta son imperdonables y cuestan muy caro. Aún así, confía en que la salvación es posible.

El futuro de Hassan en el Oviedo ha pendido de un hilo durante bastante tiempo. Pese a que ahora se encuentra cómod con Guillermo Almada y en el equipo, la tentación de salir durante el pasado mercado de invierno ante las ofertas recibidas fue grande, pero finalmente tomó la decisión de continuar. Hassan confiesa que pensó seriamente la posibilidad de marcharse.

"Hubo muchos aspectos que hicieron que me quedase. Si digo que no pensé en irme en invierno mentiría, pasé unos meses difíciles. Vi que no era importante y es humano mirar a otro lado, pero al final no dudé en quedarme. El mejor sitio para seguir creciendo es el Oviedo y no me arrepiento de mi decisión", expresó.

Ofertas mareantes

Hassan apostó por continuar en el Oviedo y el club por seguir de la mano junto al jugador. Durante el pasado mercado invernal, a las oficinas del Carlos Tartiere llegaron ofertas importantes tanto por él como por Fede Viñas. Un interés que alcanzaba los 17 millones de euros y que la entidad rechazó. "Jesús Martínez decidió que no siguiera ninguna negociación avanzando ni ninguna conversación porque no fue su deseo vender a ninguno de los dos jugadores. Priorizó seguir peleando hasta junio por encima de cualquier oportunidad de negocio", comentó el director deportivo con anterioridad.