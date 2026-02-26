¿Se marchará Griezmann del Atlético de Madrid?

Las razones que complican la llegada de Griezmann a la MLS de inmediato

Compartir







No puede volver a repetirse lo de 2019. En aquel año, Antoine Griezmann tomó la decisión de marcharse al FC Barcelona cuando el Atlético de Madrid aún se jugaba algunos de los títulos más importantes. Una traición que a la afición del Atlético le costó perdonar.

Sin embargo, en su vuelta, se ha ganado el perdón de los atléticos gracias a su trabajo en el terreno de juego. Desde su regreso, el francés ha logrado superar récords importantes en el club, como el de máximo goleador.

PUEDE INTERESARTE Descanso, comunicado y tinglado

Aun así, al todocampista francés le queda algo fundamental vistiendo la rojiblanca: un gran título. Con el Atlético de Madrid, únicamente ha levantado una Supercopa de España, una Supercopa de Europa y una Europa League. Títulos menores para lo que exige el status del club y la afición.

De 'La Decisión' a la convicción

Es por ello que, ante los cantos de sirena procedentes de la MLS, hay convicción entre la afición de que no se marchará a Estados Unidos -por lo menos en marzo-. El club rojiblanco afronta las semanas más complicadas de la temporada, con los octavos de final de la Champions League y la posibilidad de llegar a la final de la Copa del Rey en Sevilla. Una oportunidad única -y quizá la última- para que Griezmann logre un gran título con 'el club de sus amores'.

Si a esto le sumas el compromiso que ha mostrado Griezmann en los últimos años con el Atlético de Madrid, volviendo cobrando menos dinero, asumiendo al principio jugar menos de 30 minutos o pasar a tener un rol secundario esta temporada y sin poner ninguna pega, hace que los aficionados atléticos puedan dormir más tranquilos que en 2019.

Por aquel entonces, el 'principito' estaba en el mejor momento de su carrera. Ayudó al Atlético con la Europa League, siendo el máximo goleador del equipo, y un año atrás había sido el motor de Francia para ganar el Mundial.

Además, el delantero galo ya había hablado públicamente de una posible salida un año antes con el famoso documental 'La Decisión', donde confirmó que se quedaba en el Atlético de Madrid para después marcharse un año después al Barcelona.

Pero la situación no es la misma. Y Antoine tampoco. Para muchos atléticos, es inconcebible que Griezmann se marche en marzo, con la temporada en juego y en su mejor momento de la temporada. Eso sí, convendría que el propio Griezmann se pronunciase acerca de lo sucedido para dejar atrás las especulaciones y rumores, y así centrarse en el objetivo principal: irse -si es que finalmente se va- del Atlético de Madrid con una copa bajo el brazo.