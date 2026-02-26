El Atlético de Madrid va a acumular 8 partidos en 28 días

Rubén Uría y el 'sistema clientelar' de los árbitros con el Real Madrid: "Saben perfectamente contra quién no se tienen que equivocar"

"No volveremos a jugar un partido con menos de 72 horas de descanso sin razón justificada". Esa fue la amenaza del Real Madrid, en boca de su entonces entrenador Carlo Ancelotti, el año pasado. El equipo que presume de estar solo “contra todo y contra todos” - sic-, se plantó y pidió amparo a la FIFA por tener que jugar ante Atleti y Villarreal con apenas 66 horas de descanso. Aquello provocó un terremoto mediático, con los tropecientos medios de comunicación entregados al Madrid ejerciendo presión y dando altavoz a sus quejas, por tierra, mar y aire. En ese momento, la AFE (Asociación de Futbolistas Españoles), decidió mover ficha y posicionarse del lado del Madrid. Sacó un comunicado oficial diciendo que era "fundamental" que se cumplieran, al menos, esas 72 horas de descanso. La AFE consideraba “innegociable” el descanso mínimo de 72 horas entre partido y partido: “Ante el mayor riesgo de lesión y el deterioro por la fatiga posterior al juego que sufren los futbolistas, para AFE siempre ha sido innegociable que los jugadores que participen en dos partidos a la semana tengan un tiempo de recuperación de entre 72 y 96 horas”. Cristalino.

Un año después, el Atlético de Madrid, que sigue vivo en Copa y Champions League, circunstancia que implica que acumule más partidos, siendo víctima de un calendario salvaje en febrero, donde jugará 8 partidos en 28 días. Diego Pablo Simeone, entrenador colchonero, denunció la situación: “Esas 72 horas de descanso... no funciona. Ya no sé a quién echarle la culpa, pero bueno, no hay 72 horas. Es difícil sostenerlo, por eso los equipos necesitamos una plantilla amplia". Más razón que un santo. Hasta la fecha, el Atlético de Madrid ha disputado 40 partidos oficiales esta temporada. En diez de ellos no se han cumplido las 72 horas que recomienda tanto la AFE como FIFPro. Ojo, en diez. En la cuarta parte de los partidos del Atleti, la recomendación del sindicato de jugadores no se ha cumplido. Frente al Brujas, el Atleti jugó el martes a las 18:45 horas, mientras que su duelo frente al Espanyol acabó el sábado a las 23:00 horas. Es decir, menos de 68 horas de descanso. El miércoles anterior jugó en Bélgica y solo tuvo 70. Simeone lo tiene claro: “No le importa a nadie”.

El calendario, contra el Atleti

Ahora, al equipo del ‘Cholo’ le volverá a pasar. Jugará en Oviedo y después la vuelta de Copa contra el Barcelona con apenas 70 horas de descanso entre un partido y otro, justo cuando el Atleti se está jugando estar en una final. ¿Dónde está el comunicado oficial de la AFE? ¿Dónde están los que tienen que velar por las horas de descanso de los jugadores? ¿Debajo de qué cama se han metido los responsables? Simeone está harto, con razón, de la ‘paliza’ que llevan sus jugadores en el cuerpo. Y dice que no sabe a quién quejarse. La verdad es que el Atleti, como institución, debería hacer una queja formal y pública. ¿A qué espera Gil Marín? Luego está lo de la AFE, que clama al cielo. Cuando se queja el Madrid, les falta tiempo para denunciar y sacar un comunicado diciendo que el descanso es innegociable. Cuando el afectado es el Atleti, sólo se escucha el silencio. Como diría Mourinho, ¿por qué? Pues muy sencillo. Porque AFE, como el resto de instituciones deportivas de este país, solo atiende al ruido mediático y al escándalo generado. Por eso se queja el Madrid, porque sabe que su ‘ruido’ le ayuda y le abre puertas. Porque sabe que le tienen miedo. ¿Que el Madrid se queja porque no tiene 72 horas de descanso? Pues AFE se indigna y saca un comunicado. ¿Que el Atleti juega la cuarta parte de sus partidos sin el descanso recomendado por la AFE? Pues AFE se calla como una meretriz en misa de doce. Así funciona el tinglado.