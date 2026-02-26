Jorge Morán 26 FEB 2026 - 23:59h.

El ex delantero recordó la situación en una charla con Mario Suárez

Diego Costa siempre se ha caracterizado por ser un futbolista que no se calla nada. Un jugador distinto dentro del terreno de juego que ha vivido todo tipo de experiencias, muchas de ellas polémicas. Algo que ha quedado demostrado durante una charla con Mario Suárez en el podcast del ex del Atlético.

El ex delantero fue el último invitado del podcast 'El Camino de Mario', en dónde repasaron su carrera, desde su llegada a España, sus problemas en el Atlético de Madrid o su paso por equipos como el Rayo Vallecano y el Chelsea.

Su polémica con Gil Manzano

Uno de los temas más caldentes llegó al recordar un encuentro entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid. El hispano brasileño fue expulsado ese día por, supuestamente, insultar al colegiado. "En el minuto 28 el jugador (19) Da Silva Costa, Diego fue expulsado por el siguiente motivo: Dirigirse a mí a viva voz, en los siguientes términos: "¡¡ME CAGO EN TU PUTA MADRE!!, ¡¡ME CAGO EN TU PUTA MADRE!!", escribió Gil Manzano en el acta del partido.

Una situación por la que Diego Costa fue preguntado, dejando un insulto que incluso generó las risas de Mario Suárez. "Es un hijo de p***. Lo digo así. Es un mentiroso", comenzó diciendo. "Dijo una mentira, pedí la grabación. Me metieron ocho partidos de sanción. Eso es de mala gente. Ojalá que lo vea algún día para saludarle", explicó.

Pese a ello, Diego Costa le quitó importancia al asunto: "Es broma, ya pasó, pero fue un mentiroso. Quería la grabación porque Miguel Ángel Gil me quería poner una multa de un millón de euros. Al final, ni me dieron la grabación ni me pusieron la multa", recordaba.

Su relación con Pepe y Sergio Ramos

Durante el podcast, el futbolista también recordó sus piques con dos futbolistas del Real Madrid como Pepe y Sergio Ramos. "Es una buena relación, pero en el campo nos llevábamos mal", dijo. "Son hombres, querían defender lo suyo y yo lo mío. Todo quedaba en el campo. Al final, siempre nos disculpábamos", señaló.

Una etapa en la que también coincidió con Gerard Piqué o Puyol, con los que tenía una gran relación y a los que incluso pidió ser más exigentes en el campo. "Me pegaban una hostia y me pedían perdón. Les decía: 'No me pidáis perdón, por favor. Yo quiero que me insultéis'. Era muy difícil jugar contra el Barcelona", recordó.