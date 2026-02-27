Diego Páez de Roque Madrid, 27 FEB 2026 - 10:58h.

El Atlético ha reactivado su interés en Fabio Silva

Roberto Gómez desvela la charla de Simeone con Griezmann y sus intenciones de futuro

El Atlético de Madrid ya está trabajando en el próximo mercado de fichajes. Desde el club son conscientes de que puede haber muchos movimientos en verano y ya se están preparando.

La posible salida más comentada en las últimas semanas está siendo la de Antoine Griezmann. El francés está siendo tentado por la MLS para fichar por el Orlando City incluso para marcharse a Estados Unidos antes de que termine la temporada. Algo impensable para muchos aficionados, aunque cada vez parece más claro que esta será la última campaña del francés como rojiblanco.

Aunque el club estadounidense esté apretando para que el delantero fiche en el mes de marzo, el mercado de fichajes en la MLS vuelve a abrirse en julio, por lo que podría terminar la temporada con el Atlético de Madrid y marcharse después a Estados Unidos.

El Atlético busca sustituto para Griezmann

Se dé como se dé, el club rojiblanco parece estar ya buscando reforzar la delantera. Tal y como ha apuntado el medio 'Record', el Atlético de Madrid ha reactivado el interés en un viejo conocido como es Fabio Silva.

Según han comentado, el delantero del Borussia Dortmund está en su lista de opciones ofensivas ante las posibles salidas que pueda sufrir el equipo en la delantera. Un nombre que ya sonó en el pasado mercado de verano y que incluso el propio Simeone ya afirmó que es un futbolista bastante interesante.

En la presente temporada, Fabio Silva ha anotado dos goles y ha repartido seis asistencias en algo más de 800 minutos de juego repartidos en 28 partidos. Es decir, está asumiendo un rol muy secundario en el club germano.

El último de estos tantos fue en el último partido de la Bundesliga del Borussia Dortmund que sirvió para empatar el encuentro en el último minuto en casa del RB Leipzig y no descolgarse del Bayern de Munich, a quienes reciben este sábado en el Signal Iduna Park.