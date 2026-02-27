Diego Páez de Roque Madrid, 27 FEB 2026 - 13:15h.

Habrá un reencuentro con el Metropolitano

El terrible precedente del Atlético de Madrid con el Tottenham

El Atlético de Madrid ya sabe que se enfrentará al Tottenham Hotspur en los octavos de final de la Champions League. Después de eliminar al Brujas en los playoffs, los de Diego Pablo Simeone únicamente podían enfrentarse al conjunto londinense o al Liverpool, y finalmente viajarán a la capital de Inglaterra.

Será la segunda vez que el Atlético de Madrid y el Tottenham se enfrenten en un partido oficial. Hay que remontarse hasta 1963 para ver el primero de los duelos entre ellos, en la final de la Recopa de Europa donde los ingleses se impusieron por 5-1.

Sin embargo, el Tottenham sí que ha visitado el estadio Metropolitano, y con un final agrio. En la casa del Atlético de Madrid disputaron la final de la Champions contra el Liverpool, donde cayeron derrotados.

Conor Gallagher volverá al Metropolitano

Aun así, la eliminatoria deparará varios morbos. El más reciente es el regreso de Conor Gallagher al Metropolitano después de salir del club madrileño de vuelta a la Premier League en el pasado mercado de invierno.

El centrocampista británico ha pasado una temporada y media, donde disputó 77 encuentros, siendo un fijo para Simeone tanto como titular como suplente, ya que siempre terminaba tirando del inglés.

En su paso por el Atlético de Madrid, Gallagher anotó 7 goles y dio 7 asistencias. El más recordado fue el que anotó contra el Real Madrid en la Champions League para igualar la eliminatoria, aunque finalmente terminarían eliminados.

El Cuti Romero se verá las caras con el Atlético de Madrid

Otra de las intrahistorias curiosas que tiene el duelo europeo es el enfrentamiento contra el Cuti Romero. El defensa argentino ha sido el interés principal del Atlético de Madrid en los últimos mercados de fichajes para reforzar la defensa.

El verano pasado, Atlético y Tottenham se sentaron en la mesa para negociar por el argentino, pero el conjunto inglés pedía una cantidad demasiado elevada, por lo que los colchoneros finalmente incluyeron en su plantilla a otros defensas como David Hancko o Marc Pubill.

Unos pocos meses después, el Cuti Romero se enfrentará por primera vez al Atlético de Madrid, visitando el estadio en el que podría haber jugado esta temporada y incluso compitiendo con varios compañeros de selección, como Julián Álvarez, Thiago Almada, Nahuel Molina, Nico González o Juan Musso.