Diego Páez de Roque Madrid, 25 FEB 2026 - 11:50h.

Atlético y Tottenham únicamente se han enfrentado una vez en partido oficial

La leyenda del Atlético que no duda por el lateral derecho de España en el Mundial: "Daría el cante"

El Atlético de Madrid ya espera rival para los octavos de final de la UEFA Champions League. Los colchoneros consiguieron vencer al Brujas gracias al hat-trick de Alexander Sorloth y ahora tendrán que viajar a Inglaterra para lograr una nueva clasificación.

Y es que con este nuevo formato de la Liga de Campeones, todos los equipos conoces a sus posibles rivales después de finalizar la fase de liga. En cuanto a los rojiblancos, se enfrentarán o al Liverpool o al Tottenham y lo sabrán en el sorteo del viernes.

El conjunto red es un viejo conocido y ya se han enfrentado en varias ocasiones contra ellos, la más reciente esta misma temporada en la fase de liga. Sin embargo, apenas se han visto las caras con los Spurs y únicamente existe un precedente oficial.

El terrible precedente del Atlético con el Tottenham

El Atlético de Madrid y el Tottenham sí se han enfrentado en algunos partidos amistosos en estos últimos años, pero para analizar un encuentro oficial hay que irse hasta el año 1963.

No fue ni en el estado del Atlético ni en el del Tottenham, sino en Rotterdam y ante más de 49.000 aficionados. Era el 15 de mayo y ambos equipos se jugaban la final de la Recopa de Europa.

Los rojiblancos llegaban al encuentro tras eliminar al Nuremberg, Bote Plovdiv o al Hibernians, pero no pudieron con el conjunto inglés. El equipo colchonero, con jugadores históricos como Griffa, Adelardo o Collar cayeron goleados por 5-1.

El Tottenham llegó a ponerse 2-0 al descanso y, aunque Collar consiguió recortar distancias desde el punto de penalti tras una mano clamorosa, los dobletes de Dyon y Greaves, además del tanto de White, decantaron el encuentro para los británicos.

Sin embargo, aunque no se hayan enfrentado más veces entre sí, el Tottenham sí sabe lo que es jugar en el Metropolitano, donde no tendrán un buen recuerdo pues allí perdieron la final de la Champions League contra el Liverpool.

Los viejos conocidos del Tottenham

Aun así, hay una buena relación entre el Atlético de Madrid y el Tottenham. En los últimos años hemos visto mucho intercambio de jugadores, como las llegadas de Sergio Reguilón y Doherty a la capital de España o la reciente salida de Conor Gallagher a Londres.

Además, el pasado verano se vivió un capítulo que podría no estar cerrado para el próximo mercado de fichajes. El Atlético de Madrid ya se interesó fuertemente en el Cuti Romero y, con la llegada de Apollo y posibles ventas en defensa, podría reactivarse la operación.