Rueda de prensa previa al Real Oviedo-Atlético de Madrid

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ha pasado este viernes por sala de prensa en la previa del partido ante el Real Oviedo, correspondiente a la jornada 26 de LaLiga EA Sports.

Valoración del emparejamiento con el Tottenham: "Rival duro, importante en el fútbol mundial. Ya hablaremos cuando estemos más cerca del partido".

Qué pasa con Griezmann: "Entiendo la pregunta. El otro día fui bastante claro en mi explicación, no voy a seguir hablando del tema. Me focalizo en el partido de mañana y en la importancia que tiene Antoine para nosotros".

El descenso en Oviedo hace 24 años. ¿Se valora poco el cambio?: "No, se valora muchísimo".

Lookman y su temporada: "Llegó con mucha ilusión, ganas de seguir creciendo y ayudarnos, y nosotros a él. Necesitamos como dije hace días que nos siga dando ofensivamente y agregarle el trabajo defensivo que tiene, porque lo ha hecho, sobre todo en Nigeria. Necesitamos que sienta la camiseta de la misma manera que siente la de Nigeria, que pueda representar al Atlético en ese estado, porque en ese estado es un jugador muy importante".

¿Cómo es posible que Griezmann pudiera irse?: "No voy a hablar de un tema que no sabemos qué va a suceder. Me centro en lo que dije el otro día, fui bastante claro. No voy a repetir lo importante que es Antoine para nosotros".

Tres competiciones distintas en pocas semanas: "Centrarnos en el partido a partido con la intención de llevar el partido donde creemos que vamos a hacer daño al Oviedo. Ha mejorado mucho en estos ocho partidos, un ritmo diferente, un juego directo importante. Imagino que será un partido duro, como todos en LaLiga. Tendremos que llevarlo donde creemos que podemos hacer daño".

La conversación con Griezmann y tu postura: "Voy a repetirlo otra vez. Soy cuadriculado. Tranquilos, estamos hablando con Antoine, sabe lo importante que es y no hay que meterle ni presión ni hablar de más, solo enfocarnos en lo que tenemos por delante, que es muy bonito. Oviedo, Barcelona, Real Sociedad, Tottenham... No hay espacio".

Capacidad goleadora, clave para pasar rondas en Champions: "No estoy pensando en la Champions ahora, estoy pensando en el Oviedo y hablaré del Oviedo".

¿Aliviado por no medirse al Liverpool?: "Repito lo mismo, aunque sea reiterativo: jugamos con el Oviedo. La Champions llega en diez días o más, ya habrá tiempo de hablar de la Champions".