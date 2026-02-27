Andrea Esteban 27 FEB 2026 - 13:37h.

El técnico resaltó que cualquiera de los posibles rivales en rondas posteriores, como Tottenham Hotspur o Atlético de Madrid

BarcelonaEn la rueda de prensa tras conocerse el sorteo de los octavos de final de la UEFA Champions League, Hansi Flick fue claro al analizar el emparejamiento con el Newcastle y las posibles rondas venideras: evitar a un equipo potente como el Paris Saint-Germain —y también a otros rivales de renombre— no se traduce automáticamente en un camino más fácil.

Flick fue prudente y equilibrado en su lectura del sorteo, dejando algunas frases clave sobre cómo enfoca lo que viene.

Flick le da importancia a todos

Cuando fue cuestionado sobre si celebrar evitar al PSG era motivo de alegría, el técnico germano respondió con madurez competitiva: “Todos los partidos son importantes, el Newcastle es fantástico, lo vimos cuando jugamos ahí y hay que respetar al rival. Todo el mundo quiere llegar a la final”.

Flick dejó claro que, más allá de nombres rimbombantes, cada eliminatoria exige el máximo nivel y respeto hacia los adversarios. El Barcelona visitó al Newcastle en la fase de grupos y sabe de primera mano lo duro que puede ser ese duelo, incluso sin gigantes como el PSG en el camino inmediato.

“Podríamos jugar contra cualquiera”

El técnico azulgrana también puso en perspectiva las hipotéticas rondas siguientes: “¿Pero conoces también contra quién podemos jugar? Todos los que están en esta ronda tienen mucha calidad; podríamos toparnos contra el Tottenham o el Atlético si pasamos, es lo mismo. Tenemos que jugar al máximo nivel”.

Con esta reflexión, Flick subraya que incluso en escenarios de cruces “favorables”, el nivel competitivo de los octavos y futuras rondas es tan alto que no hay rival accesible. Equipos como Tottenham Hotspur, Atlético de Madrid, Chelsea FC o FC Bayern München (en caso de hipotética final) representan desafíos exigentes por igual.