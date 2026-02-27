David Torres 27 FEB 2026 - 13:57h.

El plan (específico) del Valencia CF con Renzo Saravia

Renzo Saravia no está para jugar como titular, Beltrán está descartado y Diego López vuelve

ValenciaRenzo Saravia ya luce el escudo del Valencia CF. En la mañana de este viernes, el defensa argentino se ha ejercitado con el grupo en el césped de la Ciutat Esportiva de Paterna con el objetivo de preparar el partido ante el CA Osasuna. “Estoy muy feliz por esta oportunidad. Agradecido a todos por la confianza. Vengo motivado y con muchas ganas. Siempre quise venir. Estoy encantado de representar esta camiseta y voy a dejar todo aquí”, indicó Renzo en su presentación como jugador valencianista.

Plan específico para Renzo Saravia

Durante la sesión, el defensa cordobés también ha estado junto con sus compatriotas argentinos Lucas Beltrán y Guido Rodríguez. “A Guido lo conozco de la selección argentina, hemos compartido Copa América. He hablado con Lucas también y me ha comentado maravillas del Club y de la afición”, contó Renzo quien, tras unos días entrenando al margen y realizando un plan específico de trabajo, hoy se ha incorporado por primera vez a la sesión. En función de su trabajo de este sábado, Carlos Corberán decidirá si lo incluye en la lista de convocados para jugar ante el Osasuna en Mestalla o si, por el contrario, espera unos días más. Lo que parece seguro es que, tras unos meses de inactividad, como mucho podría disputar unos minutos.

Lucas Beltrán fuera, Diego dentro

A su compatriota Lucas Beltrán, Renzo Saravia lo ha visto pero de pasada. El argentino lleva toda la semana al margen del grupo por problemas en la rodilla que ya le hicieron perderse el último duelo en La Cerámica. Ahora, a falta de 48 horas para el duelo, parece imposible que Corberán pueda contar con el mediapunta. Sin embargo, quien confirma su mejoría es un Diego López que volvió a completar la sesión de trabajo.

Julen Agirrezabala, por su parte, será el siguiente en volver a una lista, pero aún le quedan unos días al cancerbero.