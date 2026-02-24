Renzo Saravia: "Voy a dar mi vida por seguir más allá de verano"

David Torres 24 FEB 2026 - 12:51h.

"Voy a ser un hincha más dentro del campo"

"Coincido con Guido, tenemos equipo para estar muchísimo más arriba"

Oficial: Renzo Saravia firma hasta junio con el Valencia CF

Compartir







ValenciaEl Valencia CF ha alcanzado un acuerdo para la incorporación de Renzo Saravia hasta el final de la presente temporada. El futbolista argentino (Córdoba, 16/06/1993) llega al Valencia CF para reforzar el lateral derecho cubriendo la baja de Dimitri Foulquier, cuya licencia federativa ha sido sustituida al haber sufrido una lesión de gravedad. El nuevo lateral diestro valencianista ya es jugador del Valencia CF. llega para ayudar al equipo en la parcela defensiva y ofensiva con su velocidad, intensidad y llegada al área rival. El experimentado jugador argentino llega al Valencia CF libre tras su paso por el Atlético Mineiro de la Serie A brasileña en la temporada 24-25. En la pasada campaña disputó 31 partidos (19 en la Seria A Betano, 8 en la Conmebol Sudamericana y 2 en el Mineiro 1). Tras definirse este martes, este miércoles compareció ante los medios de comunicación.

El futbolista llega para 90 días pero con ganas de quedarse más: "Sería un sueño pertenecer al Valencia por un largo plazo, hay que hacer las cosas muy bien. Es un lugar que hay que ganárselo. Dejaré mi vida para seguir en esta institución que es muy grande no sólo en España, sino en el Mundo".

Renzo Saravia, además, comentó las siguientes cuestiones:

¿Cómo está?

Estoy feliz por esta oportunidad que tengo en mi carrera. Vengo muy motivado, con muchos ganas. No será la excepción todos los cordo

¿Qué vestuario se ha encontrado?

Me encontré un vestuario bien. Me hablaron bien de los compañeros. Estamos en un momento irregular, pero los veo motivados y contentos. Con ganas de sacar esto adelante. El fútbol son momentos. Agradezco su recibimiento. Me encontrado con un grupo con calidad humana

PUEDE INTERESARTE Oficial: Renzo Saravia firma hasta junio con el Valencia CF

Primera experiencia en España

He estado en Ligas importantes, he jugado en grandes equipos, representé a mi país, venir aquí es una experiencia nueva y con ganas de enfrentarme a los mejores

Estuvo en el Oporto

Llegué a Oporto, lo hice bien cuando jugyé pero no tuve continuidad y por eso me fui a Brasil para tener continuidad en la selección Argentina. Luego vino una pandemia, tomé decisiones a veces aciertas o no. Dejé una buena impresión dónde estuve: soy

"Voy a ser un hincha más dentro del campo"

¿Ha hablado con el míster?

He hablado con Corberán, está en cada detalle de cada jugador. Espera que le aporte al equipo experiencia, intensidad y la sangre argentina que nos caracteriza. Voy a ser un hincha más dentro del campo.

¿Cómo se encuentra de forma?

Me encuentro bien, he tenido unos días de vacaciones para descansar en familia, pero con mi entrenador personal he seguido un plan. Estoy bien físicamente, dependerá del mister. Estoy entusiasmado por conocer el estado y los hinchas.

¿Cómo se define?

Soy versátil, he jugado de ala derecha, de lateral natural y como stopper. Soy intenso y ganador.

¿Qué conoce del Valencia CF?

Han pasado muchos jugadores, uno de ellos Kempes, el estadio de mi ciudad tiene su nombre. Conozco a Otamendi, Aimar fui mi técnico. Cuando apareció esta oportunidad fue una decisión fácil. Aspiro a ser un argentino más que deje una buena imagen en este club.

¿Qué siente firmando cuatro meses?

En Porto firmé por cinco años. Nada te garantiza. Me lo tomo en serio. Voy a trabajar para quedarme más

¿Cómo se gestionó su fichaje?

Aparecieron otros clubes, pero siempre quise venir a Valencia. Nunca hubo una traba para venir acá.

Guido fue ambicioso en su presentación ¿Ve una plantilla para estar más arriba en la tabla?

Coincido con Guido, tenemos equipo para estar muchísimo más arriba. Ganas dos o tres partidos y te vas para arriba. Siempre hay que apuntar alto y arriba.

Usted sabe lo que es lesionarse

Una pena la lesión de cualquier jugador. Me tocó pasar por eso. Me lesioné en 2020 luego jugué más de 200 partidos. En Brasil se descansa poco, por eso este año tuve dos lesiones de isquiotibial. Estoy tranquilo por eso, acabé jugando hasta el final el brasilero.

¿Por qué estaba sin equipo?

Tuve muchas propuestas, pero prioricé mi familia. Cuando salió esto no dudé.