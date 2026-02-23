David Torres Valencia, 23 FEB 2026 - 18:07h.

Renzo Saravia quiere quedarse más allá de verano

Renzo Saravia está OK y ya conoce a su Valencia: "Lo vi, fue una pena, merecieron más"

Renzo Saravia ya es jugador del Valencia CF. El Valencia CF lo ha hecho oficial este lunes. El lateral derecho de 32 años, que aterrizó este domingo a Valencia, llega como agente libre después de jugar la primera parte de la temporada en el Atlético Mineiro y será su primera oportunidad en España. La intención del Valencia CF es tener dos jugadores por puesto y la lesión de Foulquier, baja hasta final de temporada, dejaba el lateral derecho con Thierry como único integrante.

El club lo ha anunciado con el siguiente comunicado oficial:

El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo para la incorporación de Renzo Saravia hasta el final de la presente temporada.

El futbolista argentino (Córdoba, 16/06/1993) llega al Valencia CF para reforzar el lateral derecho cubriendo la baja de Dimitri Foulquier, cuya licencia federativa ha sido sustituida al haber sufrido una lesión de gravedad.

Renzo Saravia vistió la camiseta del Clube Atlético Mineiro hasta el pasado mes de enero y a lo largo de su carrera ha jugado en clubes importantes en Sudamérica como Botafogo FR, SC Internacional de Porto Alegre, Racing Club de Avellaneda o CA Belgrano de Córdoba, además del FC Porto, club con el que vivió su primera experiencia competitiva en Europa, una etapa en la que disputó varios partidos internacionales con la selección argentina.

El jugador de 32 años llega al Camp de Mestalla para aportar experiencia y madurez competitiva al equipo que dirige nuestro entrenador, Carlos Corberán.

La revisión médica está OK

El defensa argentino Renzo Saravia se sometió este lunes a la revisión médica antes de fichar por el Valencia hasta el final de temporada y ocupar la ficha del lateral derecho Dimitri Foulquier, dado de baja tras su operación de rodilla.

A su llegada al centro hospitalario, el lateral aseguró que llega con el objetivo de mostrar su nivel para poder prolongar su contrato: “Por ahora vengo cuatro meses, quiero demostrar mi fútbol y quedarme más tiempo”.