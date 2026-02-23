David Torres 23 FEB 2026 - 18:16h.

Oficial: Renzo Saravia firma hasta junio con el Valencia CF

“El Valencia CF tiene una historia muy especial con los cordobeses. Kempes, Ayala, Aimar, Beltrán y ahora me sumo yo"

Compartir







ValènciaEl Valencia CF ha hecho oficial el fichaje de Renzo Saravia. Su contratación, un secreto a voces desde la semana pasada, ha venido acompañada de su primera entrevista ya como jugador del Valencia CF. El argentino no le quiere fallar a una tradición que dicta que ser del país austral y de la provincia de Córdoba es un salvoconducto al éxito. De Córdoba son Mario Kempes, Pablo Aimar, Claudio López, Mauricio Pellegrino, Pablo Piatti, Luciano Vietto y más recientemente Enzo Barrenechea y Lucas Beltrán, cuyo hermano ha intermediado en el fichaje de Saravia.

Renzo es consciente de esa tradición y así lo reconocía en su primera entrevista: “El Valencia CF tiene una historia muy especial con los cordobeses. Kempes, Ayala, Aimar, Beltrán y ahora me sumo yo. Cada cordobés que ha pasado por aquí ha dejado una buena imagen. El futbolista argentino tiene unas características muy especiales: sacrificado, con mucho carácter y con ganas de ganar. Eso va de la mano con la afición del Valencia CF”.

Además, Renzo ha comentado las siguientes cuestiones:

Ya conoce jugadores en el Valencia

“A Guido lo conozco de la selección argentina, hemos compartido Copa América. He hablado con Lucas también y me ha comentado maravillas del Club, de la afición”.

¿Feliz?

“Estoy contento, muy feliz por esta oportunidad en el Club y muy motivado para lo que viene. Las sensaciones son muy buenas, las primeras horas también conociendo las instalaciones del Club. Acabo de conocer a los compañeros. He tenido otras ofertas interesantes, pero cuando apareció el Valencia CF no lo dudé ni un minuto. Es una oportunidad muy importante para mí. Venir también a LALIGA y jugar con los mejores. Feliz por la decisión. Mi idea siempre va a ser dar lo mejor”.

“Tuve ofertas interesantes, pero apareció el Valencia y no dudé ni un minuto” Valencia CF

¿Cómo se define?

“Soy un defensa que puede jugar tanto de lateral derecho como de ‘stopper’ por derecha haciendo la función de tercer central también, lo he hecho en varios clubes. Soy un jugador bastante agresivo, me gusta ser protagonista, con mentalidad ganadora. Espero aportar mi ‘granito de arena’ al Club y ayudar a los compañeros”.

Experiencia es su gran virtud

“Soy un futbolista que ha jugado bastantes partidos en grandes equipos”.

Este domingo podría debutar ya

“Estoy muy ansioso de conocer a la afición, el estadio… voy a representar muy bien la camiseta, desde la actitud y la ‘garra’ y desde lo táctico”.