La historia de Renzo Saravia: de anular a Neymar con Argentina a la muerte de su hermano

Kempes, Aimar o Piojo y todos los argentinos de la provincia de Córdoba que jugaron en el Valencia CF antes que Renzo Saravia

Renzo Saravia, el último fichaje de Valencia CF, es argentino y de la provincia de Córdoba, un salvaconducto hacia la gloria cuando uno repasa la historia del conjunto de Mestalla. Y es que, la provincia interior de la República ha dado muchos y buenos futbolistas que han dado muchas tardes de gloria al Valencia CF. Enumerarlos eriza el lomo a cualquier aficionado y cualquier historiador. De Córdoba son Mario Kempes, Pablo Aimar, Claudio López, Mauricio Pellegrino, Pablo Piatti, Luciano Vietto y más recientemente Enzo Barrenechea y Lucas Beltrán, cuyo hermano ha intermediado en el fichaje de Saravia.

Ellos sin duda son el mejor aval para el último fichaje valencianista.

Los argentinos que destacaron en el Valencia CF

Beltrán, Guido y Saravia han llegado esta temporada 2025-26, pero la relación de Argentina con el Valencia CF comenzó mucho antes, cuando debutó el bonaerense Guillermo Villagrà -hijo de emigrantes españoles- en la década de los treinta y fue capital para llegar a la final de la primera Copa del Rey disputada por el Valencia en la 1933-34.

Nombres como Horacio Herrero, Basilio Padrón o José Sánchez Lage también jugaron en el Valencia, aunque una de las sorpresas fue el rendimiento de un desconocido Óscar Rubén Valdez, quien llegó de la mano de Di Stéfano (ya en los 70) y protagonizó grandes temporadas en el Valencia durante el primer lustro de los setenta.

Kempes, Piojo, Ayala, Kily o Aimar

Sin embargo, la gran figura argentina de la historia del club de Mestalla es Mario Alberto Kempes, máximo goleador del Mundial 78' y una de las grandes figuras de la historia de la selección albiceleste y del Valencia, pues consiguió 149 goles en 246 partidos con la camiseta valencianista, con la que alzó una Copa del Rey, una Recopa de Europa y una Supercopa de Europa.

Tras él, otros futbolistas como Darío Felman, el goleador Claudio 'el Piojo' López, Pablo Aimar, Kily González o Roberto Fabián Ayala fueron fundamentales en el ascenso del Valencia a ser un club importante en Europa, aunque en estas últimas décadas también han pasado otros nombres importantes como Éver Banega, Nico Otamendi o Ezequiel Garay.

Todos los jugadores argentinos en la historia del Valencia CF

Repasando el portal especializado de estadísticas Ciberche, antes de Guido Rodríguez estos son los argentinos que defendieron la elástica che: Mario Kempes, Mauricio Pellegrino, Óscar Rubén Valdez, Pablo Aimar, Claudio Piojo López, Éver Banega, Darío Felman, Pablo Piatti, Ezequiel Garay, José Sánchez Lage, Kily González, Tino Costa, Guillermo Villagrá, Miguel Ángel Adorno, Juan José Urruti, Enzo Pérez, Fernando Cáceres, Nicolás Otamendi, Fede Cartabia, Lucas Orbán, Ariel Ortega, Horacio Herrero, Rodrigo de Paul, Enzo Barrenechea, Rubén Ciraolo, Juan Antonio Pizzi, Basilio Padrón, Chori Domínguez, Fernando Gago, Guillermo Morigi, Daniel Fagiani, Facundo Roncaglia, Luciano Vietto, José Raúl Iglesias, Gustavo Campagnuolo,Adolfo Seoane, Alfredo Di Stéfano, Kevin Sibille, Ramón Carranza Diego Latorre, Bruno Zuculini, Claudio Caniggia, Gabriel Heraldo, Rodolfo García, Lucas Beltrán, Guido Rodríguez y Renzo Saravia.