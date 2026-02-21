Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Renzo Saravia: Argentino y de Córdoba, un salvaconducto a la gloria en el Valencia CF

Renzo Saravia
Renzo Saravia: Argentino y de Córdoba, un salvaconducto a la gloria en el Valencia CF. ElDesmarque
Renzo Saravia, el último fichaje de Valencia CF, es argentino y de la provincia de Córdoba, un salvaconducto hacia la gloria cuando uno repasa la historia del conjunto de Mestalla. Y es que, la provincia interior de la República ha dado muchos y buenos futbolistas que han dado muchas tardes de gloria al Valencia CF. Enumerarlos eriza el lomo a cualquier aficionado y cualquier historiador. De Córdoba son Mario Kempes, Pablo Aimar, Claudio López, Mauricio Pellegrino, Pablo Piatti, Luciano Vietto y más recientemente Enzo Barrenechea y Lucas Beltrán, cuyo hermano ha intermediado en el fichaje de Saravia.

Ellos sin duda son el mejor aval para el último fichaje valencianista.

Los argentinos que destacaron en el Valencia CF

Beltrán, Guido y Saravia han llegado esta temporada 2025-26, pero la relación de Argentina con el Valencia CF comenzó mucho antes, cuando debutó el bonaerense Guillermo Villagrà -hijo de emigrantes españoles- en la década de los treinta y fue capital para llegar a la final de la primera Copa del Rey disputada por el Valencia en la 1933-34.

Nombres como Horacio Herrero, Basilio Padrón o José Sánchez Lage también jugaron en el Valencia, aunque una de las sorpresas fue el rendimiento de un desconocido Óscar Rubén Valdez, quien llegó de la mano de Di Stéfano (ya en los 70) y protagonizó grandes temporadas en el Valencia durante el primer lustro de los setenta.

Kempes, Piojo, Ayala, Kily o Aimar

Sin embargo, la gran figura argentina de la historia del club de Mestalla es Mario Alberto Kempes, máximo goleador del Mundial 78' y una de las grandes figuras de la historia de la selección albiceleste y del Valencia, pues consiguió 149 goles en 246 partidos con la camiseta valencianista, con la que alzó una Copa del Rey, una Recopa de Europa y una Supercopa de Europa.

Tras él, otros futbolistas como Darío Felman, el goleador Claudio 'el Piojo' López, Pablo Aimar, Kily González o Roberto Fabián Ayala fueron fundamentales en el ascenso del Valencia a ser un club importante en Europa, aunque en estas últimas décadas también han pasado otros nombres importantes como Éver Banega, Nico Otamendi o Ezequiel Garay.

Todos los jugadores argentinos en la historia del Valencia CF

Repasando el portal especializado de estadísticas Ciberche, antes de Guido Rodríguez estos son los argentinos que defendieron la elástica che: Mario KempesMauricio PellegrinoÓscar Rubén Valdez, Pablo AimarClaudio Piojo LópezÉver BanegaDarío FelmanPablo PiattiEzequiel GarayJosé Sánchez LageKily GonzálezTino CostaGuillermo VillagráMiguel Ángel AdornoJuan José UrrutiEnzo PérezFernando CáceresNicolás OtamendiFede CartabiaLucas OrbánAriel OrtegaHoracio HerreroRodrigo de PaulEnzo Barrenechea, Rubén CiraoloJuan Antonio PizziBasilio Padrón, Chori DomínguezFernando GagoGuillermo MorigiDaniel FagianiFacundo RoncagliaLuciano ViettoJosé Raúl IglesiasGustavo Campagnuolo,Adolfo SeoaneAlfredo Di StéfanoKevin SibilleRamón Carranza Diego LatorreBruno ZuculiniClaudio CaniggiaGabriel HeraldoRodolfo GarcíaLucas Beltrán, Guido Rodríguez y Renzo Saravia.

