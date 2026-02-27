El exjugador de Barça y Valencia, que trabaja en Intersport, admite problemas de salud mental y judiciales

Jérémy Mathieu no lo está pasando bien. El que fuera jugador de clubes como el FC Barcelona o el Valencia CF trabaja, a sus 42 años, como dependiente de Intersport, una conocida tienda de ropa deportiva. Ahora, en una entrevista con Bein Sport, admite que tiene "muchos problemas", entre los que se encuentra una depresión tras anunciar su retirada y un proceso judicial.

Durante la entrevista, el galo admite que sufrió una depresión tras dejar el fútbol profesional en 2020. Su último equipo fue el Sporting CP, al que llegó precisamente procedente del Barça tres años años antes. "Tengo muchos problema", dijo.

Sus años posteriores a la retirada no han sido sencillos. Ha tenido problemas de salud mental y lleva varios meses trabajando en una tienda de deportes cerca de Marsella, intentando alejarse de los focos. Según cuenta, un amigo suyo le ofreció el puesto tras contarle que necesitaba salir de la rutina de no hacer nada, volver a sentirse útil y salir de casa, mostrándose agradecido por tenderle la mano.

Mathieu, del fútbol al Intersport

Mathieu quiere pasar desapercibido, aunque su foto en Intersport se hizo viral. Además de los problemas mentales, también tiene problemas judiciales: "No puedo hablar de ello, pero si estoy en Intersport es porque está pasando algo que me ha causado bastantes problemas. Solo puedo decir que estoy en un juicio. No lo haré eternamente. Era para tener una vida social", dijo durante la entrevista.

El polivalente defensa francés salió de la cantera del Sochaux. En 2005 firmó por el Toulouse, con el que llegó a disputar 124 partidos. En verano de 2009 llegó gratis al Valencia y defendió su camiseta en 177 ocasiones, convirtiéndose en el club en el que más tiempo permaneció. En 2014, el Barça pagó 20 millones de euros por su fichaje. Y en 2017 llegó al Sporting CP con la carta de libertad, donde colgó las botas de manera profesional.