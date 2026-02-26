David Torres 26 FEB 2026 - 09:09h.

Compartir







Umar Sadiq es un filón para las cámaras de televisión. Cuando no está de cachondeo con Rioja, es con Olasagasti. Si le dejas y le juntas con Ramazani fuera del campo las, risas y comicidad están aseguradas. Pero es que, su forma de afrontar la vida, la forma de jugar y de afrontar los partidos le convierte en una apuesta segura.

En el caso del derbi contra el Villarreal no fue una excepción. Las cámaras de El Día Después de Movistar, que ofreció el partido en directo le hicieron un seguimiento y, lógicamente, el resultado fue el esperado. Sadiq y sus simpáticas rarezas durante el choque hechas cine. En el vídeo, un aficionado al ser preguntado esboza una sonrisa: "¿Sadiq? Sería un buen Therian". Súmenle a eso el mote de T-Rex y la historia se cuenta por sí sola. Pasen y vean.

¿Por qué el mote de T-Rex?

Su forma desgarbada le hizo ganarse el mote de T-Rex. El otro día Ramazani se lo decía así cuando narraba su gol ante el Levante UD. Era conocido en el mundillo y entre la afición el sobrenombre de T-Rex, pero su amigo lo oficializó al llamarlo "T-Rex", comparándole con el más famoso y uno de los más fieros dinosaurios que se conoce. La comparativa es evidente por su tipo de cuerpo y por la postura ligeramente encorvada que tiene. Él se lo toma a cachondeo.

PUEDE INTERESARTE El Valencia CF saca a la venta el palco más exclusivo del Nou Mestalla: Así es el Diamond Club

¿Qué son los Therians?

Como se ve en el vídeo, el aficionado dice que Sadiq sería un buen Therian. ¿A qué se refiere? Los "therians", abreviatura de la palabra griega «therianthrope» (literalmente «bestia humana»), son personas que, siendo conscientes de ser humanos, dicen identificarse internamente con algún tipo de animal y lo imitan en la medida que pueden incluso recurrir a máscaras, colas, guantes simulando garras y otros accesorios. El movimiento arrancó en algunos foros de internet durante el decenio de los años 90 del siglo pasado pero en los últimos días ha conocido un impacto mediático importante a través de las redes sociales, que han viralizado videos y fotografías de sus actividades.

PUEDE INTERESARTE Lesión de José Copete: qué tiene y posible regreso al once titular del Valencia CF

Aunque varios psicólogos han señalado que el fenómeno "therian" no puede identificarse tanto con un trastorno como con un juego de búsqueda de identidad clásico en la adolescencia, animalistas y veterinarios ya han mostrado su preocupación por cómo puede afectar esta conducta a los verdaderos animales.