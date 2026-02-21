Sadiq y Ramazani preparan entre risas una sorpresa si marcan: "Si Largie hace algo mal tengo que decírselo bro"

David Torres 21 FEB 2026 - 10:48h.

Imposible no reírse con Sadiq y Ramazani reaccionando y narrando sus goles: "T-Rex tiene suerte"

"¿Si hace algo mal cómo no quieres que lo mate?", se pregunta Sadiq entre risas

ValenciaSadiq Umar y Largie Ramazani son los dos jugadores más felices de la plantilla del Valencia CF. Se ríen y hacen reír, se lo pasan bien y hacen disfrutar a la afición con su forma de afrontar la vida. Siempre de bromas, seguro que su sonrisa perenne y el buen rollo que desprenden es clave para que su rendimiento empiece a ser óptimo. El conjunto de Mestalla ha reeditado la conexión forjada entre Sadiq Umar y Largie Ramazani en el Almería y que, como sucedió en la capital andaluza, está volviendo a dar frutos en el Valencia. En el derbi valenciano ambos firmaron los goles de su equipo ante el Levante en un duelo que devolvió al presente una complicidad nacida años atrás y ahora sueñan con hacer lo propio ante el Villarreal.

Aprovechando el buen ambiente y la complicidad entre ambos futbolistas, una conexión que ya había quedado patente recientemente en un vídeo viral en el que ambos reaccionaban entre risas a algunas de sus mejores jugadas y goles, VCF Media los ha juntado En las imágenes del entrenamiento del Valencia CF en la Ciudad Deportiva de Paterna se les ve compartiendo ejercicios, alternando trabajo físico, rondos y acciones con balón mientras intercambian bromas y gestos de complicidad que recuerdan a su etapa conjunta en Almería. “Nos conocemos muy bien y eso ayuda mucho dentro del campo”, comenta Sadiq durante la sesión, convencido de que la adaptación será más rápida gracias a esa sociedad previa. Ramazani, por su parte, destaca el entendimiento natural entre ambos y asegura que “jugar juntos siempre es más fácil porque sabemos dónde va a estar el otro”.

Sadiq es como un padre para Largie

Más allá del terreno de juego, ambos futbolistas evidencian una química especial construida con el paso de los años. La relación entre los dos trasciende lo deportivo y se acerca a lo personal, con Sadiq ejerciendo a menudo como una figura protectora para el extremo belga. “Para mí es casi como un padre en el fútbol; siempre me aconseja y me ayuda cuando lo necesito”, reconoce Ramazani, destacando la influencia del delantero en su crecimiento profesional y personal.

“Cuando Largie hace las cosas mal tengo que decirle algo, es mi trabajo”

Entre bromas durante la sesión, Sadiq también explica el papel que asume cuando su compañero se equivoca sobre el césped. “Cuando Largie hace las cosas mal tengo que decirle algo, es mi trabajo”, comenta entre risas el delantero, dejando claro el tono cercano de la relación. “Para mí es más que un amigo, tenemos una conexión especial y siempre intento ayudarle a mejorar”, añade, reforzando la complicidad que ambos muestran en cada entrenamiento.

Una sorpresa para la afición

Antes de finalizar, los dos delanteros bromean sobre una posible celebración conjunta si llega el gol. Entre risas, prometen preparar algo especial para la afición: un festejo coordinado que simbolice su reencuentro futbolístico y que, según dejan caer, ya tienen pensado ensayar en cuanto uno de los dos vea portería. “Estoy pensando en algo divertido, quizá una celebración que ya hacíamos antes pero con un toque nuevo para la afición”, explica Ramazani, dejando abierta la sorpresa.