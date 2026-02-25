El Valencia CF saca a la venta el palco más exclusivo del Nou Mestalla: Así es el Diamond Club

David Torres 25 FEB 2026 - 14:04h.

El club ha agotado las Mediterranean Suites y comenzará a vender los abonos para el público general a finales de año

El Nou Mestalla a vista de dron

Compartir







ValenciaEl Valencia CF sigue avanzando con la construcción del Nou Mestalla por fuera, y por dentro. Paralelamente, tal y como ha venido informando ElDesmarque, el club sigue avanzando vendiendo el hospitality (antiguamente conocida como zona VIP y que en el nuevo campo contará con 6500 butacas) y a final de año comenzará con el trasvase de los socios al nuevo estadio. En ese sentido, las localidades de aforo general empezarán a comercializarse en el último trimestre de 2026.

El caso es que, desde finales del año pasado, el Valencia CF y Legends, empezaron la comercialización por fases las diez tipologías de Hospitality que ofrecerá el Nou Mestalla con el lanzamiento del primer producto, las Suites (palcos privados). La respuesta ha sido un éxito hasta el punto que el club ha anunciado que ya se han vendido las Mediterranean Suites (ya agotadas), un concepto de palco con tres ambientes diferenciados y una ubicación privilegiada en el lateral Este que cuenta con vistas excepcionales al terreno de juego. Siguen a la venta –Suites (palcos privados con capacidad de hasta 18 personas) y Loges (butacas para 4 personas con pantalla de TV incluida)– pero ante el creciente interés por parte de aficionados, empresas y patrocinadores en asegurar su mejor butaca en el Nou Mestalla, el Valencia CF acaba de sacar al mercado el Diamond Club, el espacio más exclusivo y diferencial dentro de la oferta Hospitality.

PUEDE INTERESARTE El Valencia CF empieza a montar el anillo de compresión de la cubierta del Nou Mestalla

¿Qué es el Diamond Club?

El Diamond Club, según informa el propio Valencia CF en sus webs oficiales, es un concepto inspirado en los grandes estadios ingleses y "está diseñado para quienes valoran el servicio gastronómico de primer nivel y entienden el fútbol también como una oportunidad para generar relaciones en un entorno único y selecto".

PUEDE INTERESARTE El Nou Mestalla supera con éxito su penúltima inspección técnica municipal

Contará con una ubicación privilegiada en el lateral Oeste, con una perspectiva excepcional del terreno de juego. Tendrá acceso directo desde el parking hasta el restaurante privado del Diamond, garantizando comodidad y privacidad. El Diamond Club dispondrá de una oferta gastronómica de primer nivel servida en mesa privada, y permitirá el Networking en un entorno exclusivo.

PUEDE INTERESARTE Así está el Nou Mestalla por dentro: primeras señales de las nuevas gradas

Un estadio 365 días abierto

Desde su inauguración en verano de 2027, el futuro estadio del Valencia CF formará parte de la prestigiosa ‘Elite Stadia List’ (categoría 4) de la UEFA, máximo reconocimiento para infraestructuras deportivas a nivel europeo, y además de albergar los partidos se explotará también en días de no partido. Un posicionamiento que lo convertirá en un generador de actividad e ingresos los 365 días al año: múltiples eventos, una importante propuesta de restauración que impactará de lleno en la vida de la ciudad, espacios comerciales y de ocio, tour, el museo del Valencia CF...