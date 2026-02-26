David Torres 26 FEB 2026 - 17:48h.

Saravia aún no aparece en la plantilla en LALIGA

A Renzo Saravia le faltan dos requisitos para debutar el domingo

Compartir







ValenciaEl Valencia CF tiene un plan con Renzo Saravia. El argentino aterrizó el sábado en España, el lunes pasó pruebas médicas y, desde este martes, está manos a la obra para recuperar el tiempo perdido. Su último partido oficial fue en diciembre, después se fue de vacaciones y, aunque ha trabajado con un preparador personal, lleva dos meses sin equipo y, por tanto, sin saber lo que es entrenarse al nivel que un club de élite exige. Para el duelo de Osasuna nadie lo esperaba, de hecho todavía no se ha entrenado con sus compañeros y hace trabajo al margen, pero para que pueda contar para el Alavés y el resto de partidos, el cuerpo técnico ha diseñado un trabajo específico para él.

El plan con Renzo Saravia

El lateral derecho argentino Renzo Saravia sigue un plan específico y progresivo de trabajo en sus primeros días como nuevo jugador del Valencia antes de acoplarse al trabajo de grupo. Saravia, fichado por el Valencia hasta el final de temporada para suplir la baja de Dimitri Foulquier, se encontraba sin equipo desde enero después de finalizar su etapa en el Atlético Mineiro de Brasil, donde jugó su último partido el 7 de diciembre de 2025.

El primer entrenamiento como valencianista del defensa fue el miércoles y este jueves se ha ejercitado por segunda vez. Saravia ha comenzado trabajando con el grupo haciendo la parte inicial del entrenamiento, pero luego realizó trabajo específico

Saravia ha comenzado trabajando con el grupo haciendo la parte inicial del entrenamiento, pero luego realizó trabajo específico

Pese a ser agente libre, el argentino de 32 años explicó en su presentación que se encuentra bien físicamente, ya que ha seguido entrenándose en Argentina con un entrenador personal.

PUEDE INTERESARTE La historia de Renzo Saravia: de anular a Neymar con Argentina a la muerte de su hermano

También explicó que el motivo de estar sin equipo, aunque tuvo ofertas de Brasil, Argentina y Catar, se debe a que priorizó a su familia y no quería apresurarse en tomar una decisión, aunque cuando llegó la posibilidad de fichar por el Valencia no dudó “ni un minuto”.

Saravia aún no está inscrito en LALIGA, sí en la RFEF

En otro orden de cosas, Renzo Saravia aún no aparece en la plantilla oficial del Valencia CF en LALIGA. El argentino, pendiente del visado, no necesita el transfer de ningún club, por lo que, en cuanto llegue, se formalizará su alta. No obstante, su nombre ya aparece en la plantilla oficial del Valencia CF en la RFEF.