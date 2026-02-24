David Torres 24 FEB 2026 - 15:01h.

Renzo Saravia: "Voy a dar mi vida por seguir más allá de verano"

Renzo Saravia ya tiene dorsal y el alta federativa

Valencia“Me encuentro bien. Con mi entrenador personal he continuado trabajando. Me siento bien y ahora dependerá del cuerpo técnico. Muy entusiasmado de conocer a la afición y el estadio de Mestalla”, confesaba Renzo Saravia en su presentación como jugador del Valencia CF y es que, este martes se dieron dos de los requisitos necesarios para que el futbolista pueda estrenarse el domingo próximo ante Osasuna si Carlos Corberán lo estima oportuno. Tiene dorsal y el alta federativa.

Renzo Saravia tiene dorsal, hereda el 20 de Dimitri Foulquier quien, a su vez, lo cogió después de que lo lucieran: Kangin Lee (20/21), Ferran Torres, Rober Ibáñez, Álvaro Medrán, Rodrigo De Paul, Ricardo Costa, Alexis Ruano, Raúl Albiol, Mista (02/03 - 05/06), Jocelyn Angloma, Xabier Eskurza y Pepe Serer.

Además, el futbolista ya tiene la licencia Federativa tramitada a falta del visado y poder ser inscrito en LALIGA.

Una vez llegue el visado, el futbolista podrá ser inscrito en la plantilla del Valencia CF en LALIGA y jugar el domingo si el técnico lo estima oportuno. Son ya asuntos burocráticos y, como no depende de ningún trasnfer internacional porque estaba sin equipo, en el Valencia CF hay fundadas esperanzas de que pueda llegar todo a tiempo y pueda entrar ya en la convocatoria acompañando a Thierry.

Con todo, el propio Renzo lo reconocía, sabe que si quiere debutar el domingo y seguir más allá de verano tendrá que hablar sobre el césped. Ahí lo juzgará Mestalla y el técnico decidirá si está disponible. “El fútbol es muy versátil, nadie te garantiza nada. Es una oportunidad de enfrentarse con los mejores de LaLiga. Tengo ilusión de seguir en el Valencia pero me lo tendré que ganar en el campo”.