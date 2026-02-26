David Torres 26 FEB 2026 - 11:53h.

Lucas Beltrán sigue sin entrenarse y parece que no llega a tiempo

Diego López quiere obrar el milagro

ValenciaCara y cruz con Diego López y Lucas Beltrán en la Ciudad Deportiva de Paterna. A 72 horas del duelo contra Osasuna en Mestalla, el asturiano ha completado una sesión más de trabajo junto al resto de sus compañeros, mientras que el argentino sigue tratándose dentro. Ambos tienen problemas de rodilla. Así, mientras que el asturiano sufrió un esguince del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda en el entrenamiento previo al derbi valenciano y se ha perdido los dos últimos partidos ante Levante y Villarreal. Aunque portó un vendaje en la articulación, el ‘Guajín’ se entrenó con normalidad en la Ciudad Deportiva de Paterna, mientras que Beltrán sigue trabajando en solitario siguiendo un plan de recuperación para poder incorporarse lo antes posible al trabajo con sus compañeros. El argentino no entró en la convocatoria del último partido y tiene pinta de que no llega a tiempo para este encuentro.

Julen Agirrezabala vuelve, aunque aún tardará una semana para estar lista

En otro orden de cosas, el guardameta Julen Agirrezabala volvió a entrenarse con el Valencia, casi dos meses después de caer lesionado de la musculatura isquiotibial. El portero vasco sufrió la lesión de la musculatura isquiotibial de la pierna izquierda en el partido contra el Celta de Vigo el pasado 3 de enero. Sin embargo, no tiene ninguna opción de entrar en la lista este fin de semana y, tal y como ha podido saber ElDesmarque, como pronto estaría listo para jugar contra el Alavés o el Oviedo.

Al margen de los mencionados, cabe destacar que los lesionados Mouctar Diakhaby, Rubo Iranzo y Dimitri Foulquier siguen con sus respectivos procesos de recuperación. A ellos, se les suma la reciente lesión de Copete, pendiente de pasar por el quirófano. Corberán completó la sesión con los canteranos Joel Fontanet (central), Aarón Mayol (pivote y lateral) y David Otorbi (extremo derecho)