David Torres 25 FEB 2026 - 16:21h.

Copete enciende la alarma: lesionado en Villarreal, no se descarta el quirófano

Copete se pierde la temporada

Ya es oficial José Copete, central del Valencia CF, será operado de la rodilla tras haber acabado con el menisco afectado en el encuentro contra el Villarreal (aunque disputó los 90 minutos). El futbolista acabó tocado, el lunes estuvo en el gimnasio, el martes fue a Paterna para empezar a someterse a diferentes pruebas. El miércoles ya no se entrenó con sus compañeros y se confirmaron los peores presagios: estaba roto.

A partir de ahí comenzó un proceso de consulta que ha determinado que lo mejor es que sea intervenido aunque eso implique que se pierda la temporada y deje a Carlos Corberán únicamente con tres centrales para acabar el año: Eray Cömert, César Tárrega y Unai Núñez, que vino fichado este mercado de invierno precisamente por la lesión de gravedad de Mouctar Diakhaby, también central y que se pierde toda la temporada.

Copete es el tercer futbolista del Valencia CF que acaba la temporada antes de tiempo (salvo milagro no volverá a jugar hasta la campaña próxima y el tiempo de baja dependerá de cómo sea la intervención). Antes que Copete cayeron el ya mencionado Mouctar Diakhaby y más recientemente Dimitri Foulquier.

Ahora el Valencia CF debe decidir si se refuerza o no como hizo en el caso de Dimitri Foulquier, cuando fichó a un temporero como Renzo Saravia. Precisamente el lateral derecho argentino puede ser una solución de urgencia para esa zona. “Soy un lateral versátil. He jugado de ala derecha, lateral natural o de stopper derecha. Soy agresivo en la marca, intenso y ganador”, dijo Renzo.

El parte médico de José Copete

El Valencia CF ha hecho oficial el diagnóstico del central zurdo. "Tras las pruebas efectuadas se ha apreciado que el jugador José Copete padece una lesión meniscal en su rodilla izquierda, sufrida durante el encuentro frente al Villarreal CF este pasado domingo.

El central valencianista va a precisar ser intervenido en los próximos días".