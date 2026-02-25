David Torres Valencia, 25 FEB 2026 - 09:09h.

"Estuvimos en un restaurante en Valencia, lo metí por la puerta de atrás para que no nos vieran"

Thierry confirma su presencia ante la llegada de Renzo Saravia

Hermano de Raúl Albiol y sobrino de José Luis Albiol, Miguel Albiol jugó como centrocampista en el Valencia CF y en el Rayo Vallecano. Le hizo debutar en Primera y en la Champions Rafa Benítez pero su paso fue fugaz por el conjunto de Mestalla. Sin embargo, hizo carrera. Ya retirado, el de Vilamarxant ha hecho carrera ligado al mundo del fútbol como técnico y gestor. Conoce las interioridades del deporte rey y acaba de confirmar lo que fue un secreto a voces: el regreso frustrado de Raúl Albiol al Valencia CF.

El frustrado regreso de Raúl Albiol al Valencia CF

"Fueron de los primeros contactos para venir el Nápoles aquí (año 2016). Raúl tuvo una reunión en Valencia a la cual tenía que ir y que la prensa no se enterara ni nada y sí, estuvieron reunidos comiendo en Valencia. Estuvo a punto de cerrarse el fichaje. Al final no se hizo porque el Valencia no acabó de decidirse. Yo lo llevé con la furgoneta, lo dejé en la puerta del restaurante, por la puerta de atrás", confesaba este miércoles Miguel Albiol en el programa La Banda de À Punt. "La gente no lo reconoció porque lo dejamos allí y entró y se metió y nadie nos vio. De hecho luego se enteró la gente, la prensa creo que se llegó a enterar de esa reunión, pero ya posteriori. Sí que es verdad. El restaurante estaba por la zona de Colón, no me acuerdo el nombre. Yo lo dejé y me fui y luego lo recogí", explica el hermano del central, hoy en Pisa tras pasar por el Villarreal.

¿Por qué el fichaje de Renzo Saravia?

En otro orden de cosas, Miguel Albiol dio su opinión sobre el fichaje de Renzo Saravia y la situación de Thierry. Como especialista en el tema asegura

"Necesitaban firmar, por las circunstancias no tenían otra opción, no han podido traer otra cosa y ahora pues sí que es verdad que es un poco a ver qué pasa. El fútbol te puede sorprender y a lo mejor este chico llega y lo pone el primer partido, le sale bien la cosa, coge confianza y puede cumplir las expectativas, para cumplir en ese puesto, que tampoco es un puesto el de lateral derecho en el Valencia en el que los laterales hayan sido brutales últimamente. Es tapar ahí una posición y a ver cómo sale. Es un poco muy difícil porque es poco tiempo pero se puede adaptar rápido.

"Yo creo que tienen dudas con Thierry, si no, no firmarían y las dudas son grandes. Viene de un proceso de que no está bien físicamente después de un cruzado. Soy del pensamiento que hoy en día te puedes poner muy bien también si te preparas en condiciones buenas. Creo que el romperse y eso va también o en su genética o en otros factores", explicaba Albiol