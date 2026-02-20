David Torres 20 FEB 2026 - 12:33h.

Thierry y Danjuma podrían ser titulares ante el Villarreal

Renzo Saravia tendrá quien le guíe en Valencia

Compartir







El lateral derecho portugués Thierry Rendall y el atacante neerlandés Arnaut Danjuma completaron este viernes por segunda vez en la semana la sesión junto al resto del grupo, después de arrastrar molestias durante la pasada semana y no estar disponibles para jugar ante el Levante la pasada jornada.

Después de solo completar una parte del pasado entrenamiento, ambos jugadores se entrenaron con normalidad este jueves y repitieron este viernes, según fuentes oficiales del club, en la tercera sesión de la semana para preparar el duelo del domingo ante el Villarreal en La Cerámica.

PUEDE INTERESARTE La historia de Renzo Saravia: de anular a Neymar con Argentina a la muerte de su hermano

Thierry aprieta con Renzo Saravia al acecho

Thierry parece que podría incluso ser titular este domingo en La Cerámica ante el Villarreal. Su recuperación coincide con la inminente llegada de Renzo Saravia, el lateral derecho que el Valencia CF ha firmado para que le acompañe durante los próximos cuatro meses en los que Dimitri Foulquier estará fuera de los terrenos de juego tras haber pasado por el quirófano.

PUEDE INTERESARTE Thierry y Danjuma se apuntan al derbi: repaso a la enfermería che

La llegada de Saravia, además de generar más competencia en el puesto, no debe implicar necesariamente que Thierry no se mantenga en el once titular. De hecho, lo normal es que el portugués sea la primera opción de Corberán cuando está disponible.

PUEDE INTERESARTE Carlos Corberán recupera su banda derecha

Los ausentes

Al margen de los casos de Thierry Rendall y Arnaut Danjuma, el futbolista que no completó la sesión fue Diego López, recientemente lesionado con un esguince del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda. López fue baja con el grupo al igual que los lesionados Mouctar Diakhaby, Julen Agirrezabala, el ya mencionado Dimitri Foulquier y Rubo Iranzo, el lateral derecho del filial que sigue convaleciente por un esguince del ligamento de la rodilla.

El equipo volverá a entrenarse este sábado, momento en el que Carlos Corberán comparecerá ante los medios de comunicación y dará la lista de convocados para el encuentro del domingo en La Cerámica pautado a las 21 h.