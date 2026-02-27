David Torres 27 FEB 2026 - 07:17h.

El Valencia CF, obligado a ganar para salir del pozo ante un Osasuna con bajas

Un Valencia de rodillas

El Valencia CF recibe este domingo en la vigésimo sexta jornada de LALIGA EASports a Osasuna en Mestalla, donde los valencianistas solo han ganado en una de las últimas cinco visitas ligueras del conjunto pamplonés, una estadística negativa para un encuentro en el que los de Carlos Corberán llegan con bajas y necesitados de puntos para salir del pozo. Ahora mismo está dos puntos por encima del descenso y no pueden dejar escapar más puntos en casa.

El Valencia ha perdido tres de sus últimos cuatro partidos en LaLiga mientras que Osasuna no ha perdido ninguno de sus últimos seis partidos en la competición doméstica, su mejor racha invicto en una misma temporada de la competición desde abril de 2021 con Jagoba Arrasate como entrenador.

El posible once titular del Valencia CF

Para el choque de este domingo, Carlos Corberán cuenta con las bajas de los lesionados Julen Agirrezabala, Mouctar Diakhaby, Rubo Iranzo y Dimitri Foulquier siguen con sus respectivos procesos de recuperación. A ellos, se les suma Copete, que tiene que pasar por el quirófano. Son seria duda para el duelo Diego López y Lucas Beltrán, que tienen molestias en la rodilla y que, en caso de que lleguen a tiempo, no deberían ser titulares.

Con todo, Corberán podría formar con Dimitrievski en la portería; por delante una línea de cuatro con Gayà, Thierry, Cömert y Tárrega o Unai Núñez en la zaga; Guido y Ugrinic en el doble pivote, Ramazani, Danjuma y Rioja por detrás del punta que podría ser de inicio Hugo Duro, aunque no es descabellado pensar que repita Sadiq.

El posible once titular de Osasuna en Mestalla

Para el duelo, Alessio Lisci tiene la baja de Iker Benito, mientras que Boyomo es duda por una lesión. Su presencia en la lista y en el equipo dependerá de cómo evolucione de sus problemas de tobillo este viernes. Se pierde el choque Aimar Oroz, sancionado por acumulación de tarjetas.

Sin ellos, y con la duda de Boyomo, Lisci tendrá que sustituir a Oroz. Raúl Moro es quien tiene todas las papeletas para salir de inicio.

Con todo, Osasuna podría saltar en Mestalla con Sergio Herrera en la portería; línea de cuatro con Javi Galán, Herrando, Catena, y Rosier en la zaga. El doble pivote lo formarán el valenciano Lucas Torró y Moncayola. Ellos escoltarán a Víctor Muñoz, el también valenciano Rubén García y el ya mencionado Raúl Moro. Arriba Ante Budimir, que ha anotado ocho goles al Valencia CF en diez partidos y está en racha.