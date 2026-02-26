Un Valencia de rodillas

Carlos Corberán no ha tenido su plantilla al completo en ninguna jornada: ocho lesionados de rodilla

Lesión de José Copete: Qué tiene, parte médico y tiempo de baja tras pasar por el quirófano

¿Plaga? ¿Mala suerte? ¿Casualidad? ¿Gafe? ¿Coincidencia? En el Valencia CF hay un runrún con las lesiones otra temporada más. En toda la campaña no ha habido ninguna jornada en la que Carlos Corberán haya tenido a todos los jugadores disponibles y, curiosamente, muchas de esas bajas se han producido por lesiones en la rodilla. José Copete ha sido el último de una larga saga que hace que el cuerpo técnico del Valencia CF vaya de cabeza, porque tienen ante sí un Valencia CF de rodillas.

Copete el último de una larga saga: Ocho lesionados de rodilla

Este miércoles caía Copete, el sexto jugador del Valencia CF que ha tenido una afectación en esa articulación. El central sevillano padece una lesión meniscal en su rodilla izquierda, sufrida durante el encuentro frente al Villarreal CF este pasado domingo. El defensa valencianista va a precisar ser intervenido en los próximos días". Segundo zaguero que caía y se pierde toda la temporada tras Diakhaby, que si bien es cierto, no fue por problemas en la rodilla (aunque fue la articulación que se rompió y que posteriormente le ha dado guerra).

También se pierde la temporada entera Dimitri Foulquier, este sí, también por un problema de rodilla que le obligó a pasar por el quirófano. El lateral derecho precedió a las lesiones por esguinces de ligamento de rodilla de César Tárrega, que está jugando con dolor desde finales de la temporada pasada o Diego López y Lucas Beltrán.

Aunque portó un vendaje en la articulación, el ‘Guajín’ se entrenó con normalidad en la Ciudad Deportiva de Paterna, mientras que Beltrán sigue trabajando en solitario siguiendo un plan de recuperación para poder incorporarse lo antes posible al trabajo con sus compañeros. El argentino no entró en la convocatoria del último partido. Ahora mismo completa el parte de rodillas tocadas el canterano Rubo Iranzo, con un esguince del ligamento lateral interno de la rodilla derecha.

Thierry y Ugrinic, rodillas que empezaron tocadas

No debería tardar en volver Rubo, pero su lesión ha precipitado la llegada de Renzo Saravia porque, entre otras cosas, la rodilla de Thierry, que comenzó la temporada recuperándose de una rotura de ligamentos que, con posterioridad le ha ido generando problemas musculares.

Como él se lesión en pretemporada Filip Ugrinic. El suizo, hoy imprescindible, no tuvo continuidad ni pudo estar a disposición de Carlos Corberán hasta noviembre por una lesión en el tendón cuadricipital de la rodilla.