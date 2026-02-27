Ángel Cotán 27 FEB 2026 - 14:47h.

GipuzkoaLa Real Sociedad pone el foco en el importante tramo de temporada que deberá afrontar. En los próximos días, el equipo que dirige Pellegrino Matarazzo intentará meterse de lleno en la carrera por Europa en LALIGA EA Sports y buscará el pase a la gran final copera de La Cartuja. Dos citas en las que se concentran todos los esfuerzos deportivos, aunque no se obvia el futuro de la entidad.

Con Erik Bretos a la cabeza, la dirección deportiva txuri urdin rastrea el talento del futuro en edades tempranas con el objetivo de abaratar costes. En estos parámetros encaja una promesa haitiana que ha sido relacionada con la Real Sociedad.

Quién es Emerson Laissé, promesa haitiana que sigue la Real Sociedad

Tal y como desvela el experto en materia de fichajes Matteo Moretto, la entidad donostiarra sigue los pasos de Emerson Laissé, un joven atacante haitiano que pertenece a la MP Academy de Jamaica. Este interés se ha intensificado tras su experiencia en Zubieta durante el pasado mes de diciembre donde ya participó en varios entrenamientos.

Laissé es considerada una de las estrellas de la Selección sub17 de Haití, con la que se clasificó al Mundial y le abrió las puertas a un importante salto internacional. El atacante participó el pasado jueves en el duelo ante Anguila en categoría sub20 con tan solo 16 años.

Emerson Laissé cuenta con varios clubes europeos siguiéndole de cerca, de ahí que un movimiento rápido desde San Sebastián se antoje clave por su fichaje. Nacido en 2009, este prometedor futbolista haitiano cumplirá los 17 años en el próximo mes de agosto. La Real Sociedad le incorporaría a su estructura profesional una vez sea mayor de edad. La noticia ha generado una gran sorpresa entre los aficionados txuri urdin, pues este talento del Caribe es todo un desconocido para el fútbol español.