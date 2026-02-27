Joaquín Anduro 27 FEB 2026 - 22:59h.

Así jugaron los hombres de Coudet

El Deportivo Alavés cayó derrotado ante el Levante por 2-0 en un partido en el que no aprovecharon sus ocasiones en la primera mitad y lo terminaron pagando. Tras quedarse con uno menos por la doble amarilla de Víctor Parada, los de Coudet aguantaron hasta el doblete de Espí en el tramo final.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto babazorro en la jornada 26 de LALIGA EA SPORTS.

Antonio Sivera [7]: En la primera parte apareció cerca del descanso para sacar una buena mano abajo pero, en la segunda, sacó un espectacular repertorio de paradas, sobre todo una a bocajarro ante el remate de media chilena de Espí. Mala suerte en el gol tras el rebote en Tenaglia pero sí pudo hacer más en el 2-0.

Jonny Otto [6]: Sufrió por momentos ante el desparpajo de Paco Cortés pero pudo terminar manteniendo a raya al canterano del Levante y cerró la defensa vitoriana sin poder hacer más en el gol.

Nahuel Tenaglia [6]: El argentino actuó tanto como defensa central como de lateral diestro con mucho trabajo cuando el Levante se volcó, tanto al arrancar la segunda parte como justo después de la expulsión.

Jon Pacheco [6]: Volvió a la titularidad y lo hizo a un buen nivel cerrando la defensa tanto con despejes como con balones blocados a los tiros del Levante.

Víctor Parada [4]: Le complicó el partido al Alavés con su expulsión por doble amarilla al ver la segunda en una rigurosa falta en la que, eso sí, se la jugó.

Antonio Blanco [6]: Fue el jugador capaz de decantar el partido para el Alavés tras un buen inicio del Levante para un dominio babazorro que no se tradujo en gol porque Ryan sacó de todo, incluyendo al cordobés. En la segunda, y sobre todo con 10, le tocó trabajar atrás.

Pablo Ibáñez [5]: Supo cambiar el chip entre una primera mitad en la que estuvo permanentemente en la frontal del área de Ryan a una segunda en la que fortaleció la medular para impedir que los levantinistas se impusieran con uno más.

Ángel Pérez [5]: Llegó con peligro desde la banda derecha mientras el Alavés tuvo la iniciativa y, como sus compañeros, tuvo que centrarse en ayudar en defensa cuando el equipo se quedó con uno menos. Carlos Espí le ganó la pelea en la acción del gol.

Carles Aleñá [5]: Dispuso de un par de ocasiones en la primera mitad y fue capaz de crear mucho peligro con las pelotas que ponía a balón parado. Bajó todo el equipo tras la reanudación y el catalán fue uno de los que más lo notó.

Toni Martínez [5]: Mucha pelea en un partido en el que se impuso con relativa facilidad en los duelos a los jugadores del Levante hasta que tuvo que ser sustituido por la expulsión de Víctor Parada.

Lucas Boyé [4]: Le faltó el gol en una primera parte con mayor dominio del Alavés en la que dejó movimientos interesantes pero, desde la marcha de Toni Martínez, estuvo demasiado desasistido en el ataque.

Sustituciones de Eduardo Coudet en el Alavés

Facundo Garcés [5]: Entró para tapar el hueco en defensa que había dejado la expulsión de Víctor Parada y sacó lo que pudo hasta que llegó el 1-0 del Levante.

Ander Guevara [5]: Labor oscura del vitoriano, que entró para reforzar la medular para que el partido no se le fuera a los de Coudet antes de tiempo.

Carlos Protesoni [-]: Entró ya después del gol del Levante.

Abde Rebbach [-]: Apenas tuvo balones para poder crear algo de peligro.