Andrea Esteban 27 FEB 2026 - 22:59h.

Tres puntos para los grantos en casa

El motivo de por qué Etta Eyong no jugó titular en el Levante - Villareal tiene que ver con una oferta por él

Compartir







El Ciutat de València acabó convertido en una fiesta de agua, nervios y euforia granota. El Levante resistió el guion de un partido igualado, con un Alavés que tuvo ocasiones y dominó por momentos, pero los locales mantuvieron la fe hasta el último suspiro. Primero apareció Espí para abrir el camino, y cuando el reloj ya parecía condenado al empate, volvió a vestirse de héroe con un doblete en el descuento: tras una rápida transición, recibió un pase de Etta Eyong y batió a Sivera con un disparo raso para firmar el 2-0 definitivo y desatar la locura en la grada. Victoria de paciencia, resistencia y pegada para los granotas, que da esperanzas de salvación a la salvación.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto granota en el partido disputado en el Ciutat de València.

PUEDE INTERESARTE Fechas, horarios y televisiones de los partidos de la jornada 29 de LALIGA EA Sports

Las notas de los jugadores del Levante en el Ciutat de Valencia

Mathew Ryan (9): El mejor del Levante. Fue el salvavidas en la primera parte con varias paradas de altísimo nivel, especialmente un doble paradón que evitó el gol vitoriano. Seguro bajo palos y valiente en salidas.

Jeremy Toljan (6): Correcto en defensa, sin grandes errores, pero con poca profundidad ofensiva. Partido discreto pero limpio.

Adrián Dela (9): Sobresaliente. Sacó un balón bajo palos que valía un gol y estuvo imperial en la defensa del área. Lideró la línea defensiva con carácter.

Matías Moreno (6,5): Serio y ordenado. Cumplió en los duelos, aunque sufrió cuando el Alavés aceleró el juego.

Manu Sánchez (7): Muy aplicado. Tapó líneas de pase, salvó un remate peligroso y aportó equilibrio en los momentos de máxima presión.

Ugo Raghouber (4,5): Trabajo gris. Mucho esfuerzo físico, poca influencia en la creación.

Jon Ander Olasagasti (7,5): Muy participativo. Cazó un remate clarísimo que obligó a Sivera a realizar una parada de mérito. Creció con el paso de los minutos.

PUEDE INTERESARTE El Mallorca duda con Jagoba Arrasate ante la presión del descenso: hay diez equipos implicados

Kareem Tunde (8): Uno de los más peligrosos del Levante. Provocó la expulsión rival y generó sensación constante de amenaza en velocidad. Muy activo.

Carlos Álvarez (7): Muy participativo antes de su lesión. Tuvo una ocasión al palo y otra clara en el primer tiempo. Mala suerte con las molestias físicas.

Paco Cortés (7): Buen socio en ataque. Centró con criterio y dejó acciones de calidad, aunque le faltó decisión en el último golpeo.

Iván Romero (6,5): Batallador. Buscó el área constantemente, aunque no estuvo fino en la definición.

Los suplentes de Luis Castro

Carlos Espí (9): El gran héroe de la noche. Primero abrió el marcador y, ya en el descuento, firmó un doblete letal tras una rápida transición ofensiva y un pase de Etta Eyong, batiendo a Sivera con un disparo raso para sentenciar el partido.

Oriol Rey (6): Correcto en la circulación y en la ayuda defensiva.

Morales (5): Intentó desequilibrar, pero le faltó claridad en los metros finales.

Etta Eyong (n.c)

Iker Losada (n.c)