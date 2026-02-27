Uno por uno del Levante ante el Deportivo Alavés: tres sobresalientes y un suspenso
Tres puntos para los grantos en casa
El Ciutat de València acabó convertido en una fiesta de agua, nervios y euforia granota. El Levante resistió el guion de un partido igualado, con un Alavés que tuvo ocasiones y dominó por momentos, pero los locales mantuvieron la fe hasta el último suspiro. Primero apareció Espí para abrir el camino, y cuando el reloj ya parecía condenado al empate, volvió a vestirse de héroe con un doblete en el descuento: tras una rápida transición, recibió un pase de Etta Eyong y batió a Sivera con un disparo raso para firmar el 2-0 definitivo y desatar la locura en la grada. Victoria de paciencia, resistencia y pegada para los granotas, que da esperanzas de salvación a la salvación.
En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto granota en el partido disputado en el Ciutat de València.
Las notas de los jugadores del Levante en el Ciutat de Valencia
Mathew Ryan (9): El mejor del Levante. Fue el salvavidas en la primera parte con varias paradas de altísimo nivel, especialmente un doble paradón que evitó el gol vitoriano. Seguro bajo palos y valiente en salidas.
Jeremy Toljan (6): Correcto en defensa, sin grandes errores, pero con poca profundidad ofensiva. Partido discreto pero limpio.
Adrián Dela (9): Sobresaliente. Sacó un balón bajo palos que valía un gol y estuvo imperial en la defensa del área. Lideró la línea defensiva con carácter.
Matías Moreno (6,5): Serio y ordenado. Cumplió en los duelos, aunque sufrió cuando el Alavés aceleró el juego.
Manu Sánchez (7): Muy aplicado. Tapó líneas de pase, salvó un remate peligroso y aportó equilibrio en los momentos de máxima presión.
Ugo Raghouber (4,5): Trabajo gris. Mucho esfuerzo físico, poca influencia en la creación.
Jon Ander Olasagasti (7,5): Muy participativo. Cazó un remate clarísimo que obligó a Sivera a realizar una parada de mérito. Creció con el paso de los minutos.
Kareem Tunde (8): Uno de los más peligrosos del Levante. Provocó la expulsión rival y generó sensación constante de amenaza en velocidad. Muy activo.
Carlos Álvarez (7): Muy participativo antes de su lesión. Tuvo una ocasión al palo y otra clara en el primer tiempo. Mala suerte con las molestias físicas.
Paco Cortés (7): Buen socio en ataque. Centró con criterio y dejó acciones de calidad, aunque le faltó decisión en el último golpeo.
Iván Romero (6,5): Batallador. Buscó el área constantemente, aunque no estuvo fino en la definición.
Los suplentes de Luis Castro
Carlos Espí (9): El gran héroe de la noche. Primero abrió el marcador y, ya en el descuento, firmó un doblete letal tras una rápida transición ofensiva y un pase de Etta Eyong, batiendo a Sivera con un disparo raso para sentenciar el partido.
Oriol Rey (6): Correcto en la circulación y en la ayuda defensiva.
Morales (5): Intentó desequilibrar, pero le faltó claridad en los metros finales.
Etta Eyong (n.c)
Iker Losada (n.c)